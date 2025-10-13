Πάτρα: Συνελήφθη 17χρονος, γρονθοκόπησε ανήλικη

Συνελήφθη, στην Πάτρα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ένας 17χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ, στην Πάτρα, ο 17χρονος κατά την έξοδο του από χώρο όπου διεξαγόταν μουσική εκδήλωση, προσέγγισε μια 15χρονη και την γρονθοκόπησε στο κεφάλι, προκαλώντας της σωματικές βλάβες.

Από τους αστυνομικούς παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης της ανήλικης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



