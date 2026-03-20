Πάτρα: Συνελήφθη 33χρονος με κλεμμένο όχημα, πλαστές πινακίδες και έγγραφα

Στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Λευκορωσίας, προχώρησαν χθες το μεσημέρι στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στο πλαίσιο ελέγχου που αποκάλυψε σοβαρές παρατυπίες σε όχημα που οδηγούσε ο ίδιος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση διατάξεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την αποβίβαση του 33χρονου από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε φτάσει από την Ιταλία στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Κατά την εξέταση του Ι.Χ. επιβατικού οχήματος που οδηγούσε, οι λιμενικοί διαπίστωσαν ότι ο αριθμός πλαισίου που αναγραφόταν στο όχημα ήταν πλαστός.

Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι πλαστές ήταν και οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, όπως επίσης και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Πλαστά διαπιστώθηκε ότι ήταν και τα εργοστασιακά αυτοκόλλητα ταμπελάκια στα οποία αναγραφόταν ο αριθμός πλαισίου.

Η έρευνα συνεχίστηκε πιο ενδελεχώς και τότε εντοπίστηκε διαφορετικός αριθμός πλαισίου, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν καταχωρημένος τόσο στη βάση δεδομένων “SIS RECAST” όσο και στη βάση της Interpol. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε σε κλεμμένο όχημα.

Κατά τον έλεγχο στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, οι λιμενικοί εντόπισαν ακόμη δύο πινακίδες κυκλοφορίας, επιμελώς κρυμμένες, καθώς και μία επιπλέον πλαστή άδεια κυκλοφορίας, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα οργανωμένης απόπειρας απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας του οχήματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, κατασχέθηκαν το όχημα, οι δύο πλαστές άδειες κυκλοφορίας, οι τέσσερις πλαστές πινακίδες, καθώς και το απομιμητικό κλειδί του αυτοκινήτου. Όπως έγινε γνωστό, όλα τα κατασχεθέντα πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Πάτρας.

