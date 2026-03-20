Πάτρα: Συνελήφθη 33χρονος με κλεμμένο όχημα, πλαστές πινακίδες και έγγραφα

Στα χέρια των Αρχών βρέθηκε 33χρονος αλλοδαπός, όταν σε έλεγχο που ακολούθησε την αποβίβασή του από πλοίο εντοπίστηκε όχημα με πλαστό αριθμό πλαισίου, πλαστές πινακίδες και έγγραφα. Η υπόθεση αποκάλυψε σύνδεση του αυτοκινήτου με κλεμμένο όχημα καταχωρημένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

20 Μαρ. 2026 12:09
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 33χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Λευκορωσίας, προχώρησαν χθες το μεσημέρι στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας, στο πλαίσιο ελέγχου που αποκάλυψε σοβαρές παρατυπίες σε όχημα που οδηγούσε ο ίδιος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση διατάξεων του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την αποβίβαση του 33χρονου από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που είχε φτάσει από την Ιταλία στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Κατά την εξέταση του Ι.Χ. επιβατικού οχήματος που οδηγούσε, οι λιμενικοί διαπίστωσαν ότι ο αριθμός πλαισίου που αναγραφόταν στο όχημα ήταν πλαστός.

Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι πλαστές ήταν και οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, όπως επίσης και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Πλαστά διαπιστώθηκε ότι ήταν και τα εργοστασιακά αυτοκόλλητα ταμπελάκια στα οποία αναγραφόταν ο αριθμός πλαισίου.

Η έρευνα συνεχίστηκε πιο ενδελεχώς και τότε εντοπίστηκε διαφορετικός αριθμός πλαισίου, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν καταχωρημένος τόσο στη βάση δεδομένων “SIS RECAST” όσο και στη βάση της Interpol. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε σε κλεμμένο όχημα.

Κατά τον έλεγχο στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου, οι λιμενικοί εντόπισαν ακόμη δύο πινακίδες κυκλοφορίας, επιμελώς κρυμμένες, καθώς και μία επιπλέον πλαστή άδεια κυκλοφορίας, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα οργανωμένης απόπειρας απόκρυψης της πραγματικής ταυτότητας του οχήματος.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, κατασχέθηκαν το όχημα, οι δύο πλαστές άδειες κυκλοφορίας, οι τέσσερις πλαστές πινακίδες, καθώς και το απομιμητικό κλειδί του αυτοκινήτου. Όπως έγινε γνωστό, όλα τα κατασχεθέντα πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αιγιάλεια: Επετειακή διπλή προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ και ταινίας με δωρεάν είσοδο για το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1821)και τους πέντε Νεομάρτυρες
14:00 Μεσολόγγι: 200 Χρόνια Θυσίας – Επέτειος Ελευθερίας 1826–2026
13:52 Λαμία: 49χρονος βρέθηκε νεκρός σε παρκάκι της πόλης – Παραγγέλθηκε νεκροψία
13:49 Προμηθέας-Κολοσσός: Πλούσιες δράσεις στο «Τόφαλος» και προσφορά ενόψει Παναθηναϊκού
13:46 ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
13:43 Σημαντική διάκριση του ΕΟΤ στα βραβεία της βρετανικής Ένωσης Ανεξάρτητων Tour Operators (AITO)
13:40 Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2026 – Πόσες αιτήσεις ικανοποιήθηκαν
13:33 Πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο για τον δήμαρχο του Άη Στράτη – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του
13:17 Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
13:06 Πόρτο Χέλι: Πράσινο και αμμουδιές
13:00 «Σωστό μέτρο, αλλά να τηρείται απ΄ όλους»: Πέντε επιχειρηματίες της Πάτρας μιλούν για τα νέα ψηφιακά μπλόκα σε αλκοόλ και καπνό για ανηλίκους
12:59 Οδοντωτός: «Δεν ανοίγει χωρίς γεωλογική μελέτη και υπογραφή ασφαλείας», ξεκαθαρίζει ο Κυρανάκης
12:56 Νέα Αριστερά σε τροχιά ρήξης: Προ των πυλών η παραίτηση Χαρίτση και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό
12:55 ΠΑΕ Αρης: «Κανένα στέλεχος δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του 20χρονου»
12:50 Τι αλλάζει σε καλλιτεχνική εκπαίδευση, σχολικές βιβλιοθήκες, IB και Τέμπη: Οι 25 ερωταπαντήσεις του υπουργείου Παιδείας για το νέο νομοσχέδιο
12:48 ΕΠΣΑ: Για μια ακόμα αγωνιστική διαιτητές εκτός Αχαϊας
12:45 Γκουτέρες: «Και οι δυο πλευρές του πολέμου έχουν κάνει εγκλήματα»
12:40 Ο Αττίκ επιστρέφει στην Πάτρα: Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μια Ζωή Χειροκροτήματα» στο Επίκεντρο
12:38 Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Η METRO δίνει νέα ζωή σε χιλιάδες τόνους υλικών
12:33 «Κλεφτοπόλεμος» και «μπάλα στην εξέδρα»: Στα άκρα η σύγκρουση Μαρινάκη – Τσουκαλά για καύσιμα και ακρίβεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ