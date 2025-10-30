Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών

Χθες το απόγευμα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ύστερα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι μήκους 25,5 εκατοστών.

Το μαχαίρι κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

