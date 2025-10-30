Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με μαχαίρι 25,5 εκατοστών
Στην Πάτρα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης συνέλαβαν έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 25,5 εκατοστών. Το όπλο κατασχέθηκε και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Χθες το απόγευμα στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ύστερα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι μήκους 25,5 εκατοστών.
Το μαχαίρι κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.
