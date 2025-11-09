Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του

Κατασχέθηκε πιστόλι με φυσίγγια, κάνναβη και μια σιδερογροθά

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με όπλο, τι βρέθηκε στο σπίτι του
09 Νοέ. 2025 12:21
Pelop News

Στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν χθες τα ξημερώματα έναν ημεδαπό άνδρα. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο έξω από κατάστημα, στον συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στο σπίτι του, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα γραμμάριο κάνναβης, έναν πλαστικό τρίφτη με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και μία σιδερογροθιά.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.
