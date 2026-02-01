Πάτρα: Συνελήφθη για απόπειρα εκβίασης για 3.000 ευρώ
Ενεργώντας από κοινού με τέσσερις τουλάχιστον ακόμη κατηγορούμενους, εκβίαζε άνδρα απαιτώντας 3.000 ευρώ.
Συνελήφθη χθες το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών
ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, σύμφωνα με καταγγελία, ενεργώντας από κοινού με τέσσερις τουλάχιστον ακόμη κατηγορούμενους, εκβίαζε άνδρα απαιτώντας την καταβολή 3.000 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι εντόπισαν τον καταγγέλοντα να κινείται με αυτοκίνητο και επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τη διέλευση του, ενώ τον απειλούσαν για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του.
