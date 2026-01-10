Πάτρα: Συνελήφθη γιατί έθεσε σε κίνδυνο άλογο και σκύλο!

Στην Πάτρα άνδρας συνελήφθη γιατί έθεσε σε κίνδυνο άλογο και σκύλο!

Δυτική Ελλάδα: 832 παραβάσεις ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας έχει ως εξής:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων κι αδέσποτων ζώων

συντροφιάς Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς

του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο καταγγελίας,

διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας σε δεσποζόμενο ζώο

συντροφιάς (σκύλο) καθώς και σε ιπποειδές, ιδιοκτησίας του, τηρώντας τα

ζώα δεμένα, χωρίς την ύπαρξη καταλυμάτων, προκειμένου να προστατεύονται

από τις καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, ο συλληφθείς δεν είχε προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση και στον

εμβολιασμό των ζώων, ενώ δεν κατείχε τα βιβλιάρια υγείας και

εμβολιασμών τους».

