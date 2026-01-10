Δυτική Ελλάδα: 832 παραβάσεις ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Οι 258 για στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια πλατείες

10 Ιαν. 2026 12:24
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ανακοινώθηκε ο μηνιαίος απολογισμός σε θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών.

Το σχετικό ενημερωτικό έχει ως εξής:

«Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει
συνολικά στοιχεία που αφορούν θέματα ελευθερίας κίνησης των πολιτών για
το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025, όπως καταγράφηκαν στην Δυτική Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και
τα Τμήματα Άμεσης Δράσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας,
Αιτωλίας και Ακαρνανίας βεβαιώθηκαν συνολικά 832 παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας σχετικά με την ελευθερία κίνησης των πολιτών.

Ειδικότερα,

Είδος παράβασης
Αριθμός
• Στάση και στάθμευση σε πεζοδρόμια πλατείες, ειδικά ερείσματα που
προορίζονται, για πεζούς και ποδηλατοδρόμους 258
• Στάση και στάθμευση στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων και πάνω
σ’ αυτούς 348
• Στάση και στάθμευση σε θέση όπου βρίσκεται ράμπα διάβασης ΑμεΑ, σε
ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε χώρους στάθμευσης
αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ + ειδικούς χώρους στάθμευσης
οχημάτων ΑμεΑ, εντός υπαίθριων και υπόγειων χώρων στάθμευσης 134
• Στάση και στάθμευση επάνω σε διαβάσεις πεζών και σε απόσταση μικρότερη
από πέντε μέτρα από αυτές 73
• Ηχορύπανση, από θορύβους που προκαλούνται από τα πάσης φύσεως
κυκλοφορούντα οχήματα 12
• Παράνομη κίνηση σε πεζόδρομους 7
Παρακαλούμε, να τηρείται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να σέβεστε
τους πολίτες ως προς την ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνησή τους.
Θεωρούμε σημαντικό να σεβόμαστε τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως
οι συμπολίτες μας ΑμεΑ, για τους οποίους απαιτούνται ειδικότερες
συνθήκες κατά τις μετακινήσεις τους.
Οι τροχονομικοί έλεγχοι για την ελευθερία κίνησης πολιτών θα συνεχίζουν
να εφαρμόζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την Δυτική Ελλάδα».

