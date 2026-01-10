Έκλεισε η λόγω ισχυρών ανέμων η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ΒΙΝΤΕΟ

Η πορθμιακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου είναι κλειστή λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρας «Χ. Τρικούπης»

