Έκλεισε η λόγω ισχυρών ανέμων η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, ΒΙΝΤΕΟ
Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρας «Χ. Τρικούπης»
Η πορθμιακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου είναι κλειστή λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.
Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρας «Χ. Τρικούπης»
