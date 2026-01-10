Πάτρα-Δίκη για τον θάνατο Μπασιλάρη: Ένας μέσα, τρεις ελεύθεροι

Η οργή ξεχειλίζει στην οικογένεια και τους συγγενείς του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, λίγες μόλις ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να αφήσουν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, μέσα στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ», στην Πάτρα. Η απώλεια του νεαρού πατέρα 6 παιδιών έχει πυροδοτήσει έντονα συναισθήματα, με συγγενικά πρόσωπα να μιλούν ανοιχτά για αδικία και να ζητούν παραδειγματική τιμωρία, ενώ δεν κρύβουν πως σκάφτονται ακόμη και πράξεις αντεκδίκησης.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 26χρονος, ο οποίος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς θεωρείται από τις Αρχές ο βασικός δράστης των θανατηφόρων χτυπημάτων. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών και ο 29χρονος πυγμάχος, οι οποίοι κατηγορούνται για άμεση συνέργεια. Και οι τρεις αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου.

Οι κατηγορούμενοι που παραδόθηκαν πρώτοι, οδηγήθηκαν χτες το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς έξω από το κτίριο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες Ρομά. Η οδός Γούναρη έκλεισε, η κυκλοφορία εκτράπηκε και γυναίκες κρατούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του νεκρού, ζητώντας δικαιοσύνη. Συγκλονιστική ήταν η παρουσία της ανήλικης κόρης του θύματος, η οποία βρέθηκε έξω από τα δικαστήρια την ώρα που οι τρεις εκ των συλληφθέντων απολογούνταν για τον θάνατο του πατέρα της. Σε ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση δήλωσε πως θέλει δικαιοσύνη και να μην αφεθούν ελεύθεροι όσοι εμπλέκονται.

Την ίδια ώρα, η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται. Δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη θανατηφόρα συμπλοκή παραδόθηκαν σήμερα στις Αρχές, ενώ εξακολουθούν να αναζητούνται τρία ακόμη πρόσωπα. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στις απολογίες τους, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κατηγορούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι παρουσίασαν κοινή γραμμή άρνησης. Ο ένας εκ των δύο αδελφών φέρεται να δήλωσε πως την ώρα των θανατηφόρων χτυπημάτων είχε γυρισμένη την πλάτη στο θύμα. Υποστήριξε επίσης ότι άτομο από την παρέα των Ρομά, το οποίο και κατονόμασε, κρατούσε μαχαίρι και τον απείλησε, ενώ στη συνέχεια τον τραυμάτισε δύο φορές στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που του προκάλεσε τραύματα για τα οποία χρειάστηκε τέσσερα ράμματα.

Ο δεύτερος αδελφός ανέφερε ότι δεν κατάφερε κανένα χτύπημα και ότι βρισκόταν σε απόσταση αρκετών μέτρων από την είσοδο του καταστήματος.

Οπως είπε, δεν είδε τι ακριβώς συνέβη και έμαθε αργότερα πως ο 30χρονος είχε καταλήξει. Οταν γύρισε προς την πόρτα, τον είδε πεσμένο στο έδαφος. Υποστήριξε ακόμη ότι το επεισόδιο ξεκίνησε απρόκλητα, όταν άτομο από την άλλη παρέα έβγαλε μαχαίρι και προσπάθησε να επιτεθεί στον ίδιο και στον αδελφό του.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις Αρχές, αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν χτύπησε ποτέ τον θανόντα και δεν είχε καμία σωματική επαφή μαζί του. Ανέφερε ότι γνώριζε ξαδέρφια του θύματος από τα σχολικά τους χρόνια και υποστήριξε πως η συμπλοκή ξεκίνησε όταν άτομο από την Πάτρα έβγαλε μαχαίρι από το μπουφάν του και το έστρεψε προς τα δύο αδέλφια.

Στο πλευρό των τριών κατηγορουμένων βρίσκονται οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, οι οποίοι σε κοινή τους δήλωση εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια ζωής, επιμένοντας πως από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι οι εντολείς τους δεν είχαν καμία συμμετοχή στην ανθρωποκτονία.

