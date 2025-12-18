Πάτρα: Συνελήφθη ο επίδοξος ληστής σούπερ μάρκετ

Φέρεται να ομολόγησε την πράξη του

18 Δεκ. 2025 22:20
Στην Πάτρα σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο επίδοξος ληστής σούπερ μάρκετ, ο οποίος σήμερα (18/12/2025) με την απειλή μαχαιριού προσπάθησε να αποσπάσει χρηματικό ποσό.

Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ!

Όμως τελικά τράπηκε σε φυγή για λίγο αργότερα άνδρες της ΕΛΑΣ προχώρησαν στη σύλληψή του. Μάλιστα φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και πλέον αύριο Παρασκευή (19/12/2025) αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αφού πρώτα σχηματιστεί δικογραφία.

