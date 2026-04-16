Πάτρα: Συνελήφθη ο πατέρας που έβαζε τον 13χρονο γιο του να πουλάει γλαστράκια – Τι λέει η ΕΛΑΣ

16 Απρ. 2026 15:50
Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκου ερευνάται στην Πάτρα, μετά από καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο 12χρονος, ζητώντας βοήθεια από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να επικοινώνησε με τον Σύλλογο, καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας του το εξανάγκαζε να εργάζεται, περιπλανώμενο σε διάφορες περιοχές της πόλης, πουλώντας αντικείμενα. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα χρήματα που συγκέντρωνε κατέληγαν στον πατέρα του, ενώ το ίδιο δεν άντεχε άλλο την κατάσταση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ενημέρωση του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού, που κινητοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 13χρονο σε κεντρικό δρόμο της πόλης, να μεταφέρει παρτέρι με γλάστρες, και τον μετέφεραν άμεσα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για προστατευτική φύλαξη.

Σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο κατηγορούμενος φέρεται να εξανάγκαζε τον 13χρονο να εργάζεται σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λάρισα, το Άργος και η Πάτρα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από ενημέρωση του Χαμόγελου του Παιδιού, εντόπισαν ένα 13χρονο αγόρι σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, να φέρει παρτέρι με γλάστρες και τον μετέφεραν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για προστατευτική φύλαξη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος πατέρας του ανήλικου εξανάγκαζε σε εργασία τον 13χρονο, στις πόλεις της Λάρισας, του Άργους και της Πάτρας, προκειμένου να αποκομίζει οικονομικό όφελος.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάτρας για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου θα φιλοξενηθεί προσωρινά.

Ο συλληφθείς  θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

