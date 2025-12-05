Πάτρα: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 12χρονου συμμαθητή τους – Η καταγγελία του πατέρα

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 12χρονο συμμαθητή τους, την οποία μάλιστα κατέγραψαν σε κινητό τηλέφωνο. Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Αχαΐας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας.

05 Δεκ. 2025 12:10
Pelop News

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ανήλικης βίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας, με θύμα έναν 12χρονο μαθητή. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς κατηγορούνται ότι χτύπησαν τον συμμαθητή τους και κατέγραψαν την πράξη με κινητό τηλέφωνο.

Συγκεκριμένα, ένας 12χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι δέχθηκε γροθιά στο μάτι από τρεις συμμαθητές του. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων, έξω από σχολική μονάδα της πόλης.

Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 12χρονος δέχθηκε επίθεση έξω από σχολείο

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του 12χρονου στην Ασφάλεια Πατρών, οι τρεις ανήλικοι –μαθητές της Β’ Γυμνασίου, ενώ το θύμα φοιτά στην Α’ Γυμνασίου– προσέγγισαν το παιδί και ο ένας από αυτούς τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Οι άλλοι δύο ανήλικοι φέρονται να κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Μετά την καταγγελία, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησε χθες το μεσημέρι στη σύλληψη των τριών παιδιών, ηλικίας 13, 13 και 12 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου και για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, λόγω της βιντεοσκόπησης του περιστατικού.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή ενός από τους ανήλικους το κινητό τηλέφωνο με καταγεγραμμένο το υλικό της επίθεσης, το οποίο και κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών παιδιών για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Όλη η δικογραφία –τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους γονείς τους– θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η υπόθεση επαναφέρει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ενδοσχολικής και ανήλικης βίας στην Πάτρα, με τις αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα και το ευρύτερο περιβάλλον γύρω από το περιστατικό.

