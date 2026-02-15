Πάτρα: Συνεργασία Δικαιοσύνης και ΕΛΑΣ με οδηγίες για «δέσιμο» των δικογραφιών

Μια καθ΄ όλα επιτυχής σύσκεψη εγγυάται ένα εξαιρετικό πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις δικαστικές και τις αστυνομικές αρχές της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα που κυριάρχησε μετά το πέρας της χθεσινής σύσκεψης στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού, υπό τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελο Μάστακα.

Το εξαιρετικό κλίμα ήταν ευδιάκριτο μόλις διαπιστώθηκε ότι σε καίρια ζητήματα που απαιτούν συνεργασία των δύο Αρχών, παρατηρήθηκε ταύτιση απόψεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Στο απώτερο παρελθόν, σε κάποιες περιπτώσεις, διατυπωνόταν δυσαρέσκεια από την τοπική ΕΛΑΣ του τύπου ότι «εμείς συλλαμβάνουμε κακοποιούς, αλλά η Δικαιοσύνη είτε δεν τους προφυλακίζει, είτε δεν τους καταδικάζει».

Ο κ. Μάστακας ήταν σαφέστατος στις παραινέσεις και οδηγίες του προς τους παριστάμενους αξιωματικούς, οι οποίοι ασκούν προανακριτικό έργο. Ζήτησε να είναι «δεμένες» οι δικογραφίες σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα βέβαια, ότι εξαρθρώνονται επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις και προς τούτο προέτρεψε τους αξιωματικούς να απευθύνονται στους αρμόδιους εισαγγελείς για να λαμβάνουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ

Πέραν της έμφασης στον επαρκή σχηματισμό των σοβαρών δικογραφιών, ο κ. Μάστακας επέμεινε και στην έγκαιρη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, ενώ έγινε εκτενής συζήτηση με τους παριστάμενους και για άλλα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως τα ναρκωτικά, η ενδοοικογενειακή βία, η βία των ανηλίκων, αλλά και το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πάτρας.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Μάτσακα στην ανησυχητική έξαρση των ηλεκτρονικών απατών και γι’ αυτό ζήτησε από την τοπική ΕΛΑΣ, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, να προβαίνει σε συνεχείς συμβουλές προς τους πολίτες.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Εξάλλου στη σύσκεψη μετείχε και εκπρόσωπος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στις εξαφανίσεις ανηλίκων και εν τέλει αποφασίστηκε να γίνουν ακόμη πιο στενές οι συνεργατικές σχέσεις του φορέα με την ΕΛΑΣ και τη Δικαιοσύνη της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας.

Στην ευρεία σύσκεψη μετείχαν, μεταξύ άλλων, εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, ο επιθεωρητής της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Παντελής Τσίρικας, ο διοικητής της Ασφάλειας Γιάννης Σταθούλιας, ο υποδιοικητής Παναγιώτης Ξάνθης, ο διοικητής της Τροχαίας Χρήστος Ντεμίρης και αξιωματικοί όλων των τμημάτων της Ασφάλειας.

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ

Ο καλός συντονισμός υπό τον διοικητή της Ασφάλειας Γιάννη Σταθούλια, έχει οδηγήσει την υπηρεσία σε αλλεπάλληλες επιτυχίες, τους τελευταίους μήνες. Ενα ευρύ φάσμα έκνομων δράσεων αντιμετωπίστηκε επιτυχώς (ναρκωτικά, ηλεκτρονικές απάτες, συλλήψεις διαρρηκτών κ.ο.κ.), προς ικανοποίηση των ηγετικών κλιμακίων της τοπικής ΕΛΑΣ

Παράλληλα, η στέγη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι μια «δουλειά» που βρίσκεται σε φάση ωριμότητας, αναμένεται να «βγει» τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας πανελλήνια αίσθηση. Σε βαθμό που οι επιτελείς της τοπικής Ασφάλειας είναι βέβαιο ότι θα εισπράξουν εύσημα από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση κινούνται με κάθε μυστικότητα και στα πρότυπα της αποκάλυψης της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης των αρχαιοκαπήλων που έγινε προ μηνών. Ως γνωστόν η οργάνωση δρούσε πανελλαδικά (και στην περιοχή μας), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τονίζεται ότι αντίστοιχη αίσθηση θα προκληθεί μόλις ανακοινωθεί ότι έπεσε στα δίχτυα της Ασφάλειας Πάτρας εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει αναπτύξει παράνομη δράση σε «πρωτότυπο φάσμα» της οικονομικής ζωής. Αυτό μόνο εκμαιεύσαμε. Οτι παρουσιάζει και … πρωτοτυπίες το οργανωμένο έγκλημα. Αναμένουμε…

