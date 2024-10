Πάτρα – Συνεργασία Πανεπιστημίου και ΣΚΕΑΝΑ: Φθηνότερο «τραπέζι» στους νέους φοιτητές

Το Welcome to Up 2024 συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών την πόλη μας σε όλα τα επίπεδα και ένα από αυτά τα επίπεδα είναι εκείνο της «γεύσης».

Πώς γίνεται αυτή η ειδική γνωριμία; Η απάντηση είναι απλή. Με ειδικές προσφορές σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής, τα οποία καλωσορίζουν τους νέους φοιτητές με ενθουσιασμό στον τόπο, στον οποίον θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια.

Τι περιλαμβάνει, όμως, αυτή η συνεργασία που συνεχίζεται για τρίτη χρονιά μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας; Με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, εστιατόρια, φαστ φουντ, καφέ και μπαρ της Πάτρας θα προσφέρουν ειδικές τιμές κατά τη διάρκεια του πενθημέρου.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά μας» δήλωσε στην «Πελοπόννησο» ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε τους φορείς της εστίασης, οι οποίοι γενναιόδωρα αγκάλιασαν τους πρωτοετείς φοιτητές. Μακάρι το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν και άλλοι».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάσος Γιατράς τόνισε τα εξής: «Ο ΣΚΕΑΝΑ συμμετέχει και φέτος στο Welcome to UP 2024, το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με δεκάδες καταστήματα εστίασης, υποστηρίζοντας μία εξαιρετική πρωτοβουλία που, πλέον, έγινε θεσμός. Δίνεται μία ευκαιρία οι φοιτητές να γνωρίσουν τα καταστήματα της πόλης, απολαμβάνοντας υψηλές υπηρεσίες και με αποκλειστικές εκπτώσεις μόνο με την επίδειξη του φοιτητικού πάσου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάτρα – Εισαγγελέας για το «τέρας» της Ηλείας: «Κάθε λάθος μας, έχει επιπτώσεις»

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Όλες οι αλλαγές σε τιμολόγια και νυχτερινό, ποιους αφορά

Καιρός: Παραμένουν οι καλοκαιρινές διαθέσεις με τοπικές βροχές, η πρόγνωση για την Πάτρα

Τυφώνας «Μίλτον»: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, άνδρας διασώθηκε πάνω σε ψυγείο στη θάλασσα! ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Κασσελάκης: Παραμένω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κάνω νέο κόμμα, τι είπε για Τσίπρα

Απεργία και μοτοπορεία σήμερα στην Πάτρα από τους ντελιβεράδες

Έπος, η Ελλάδαρα 2-1 την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ενημέρωσε διαδικτυακά πως θα αυτοκτονήσει, το τηλεφώνημα και η επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ

Πάτρα: Ανατροπή στην είδηση περί μαχαιρώματος ανηλίκων, τι συνέβη

Πάτρα: Σφραγίσθηκε ο «Εσπερος» – Ετοιμάζεται για καταστήματα και ιδιωτική φοιτητική εστία

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News