Τυφώνας «Μίλτον»: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, άνδρας διασώθηκε πάνω σε ψυγείο στη θάλασσα! ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Οι Αρχες έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 16 νεκρούς μετά το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα, αν και ο συνολικός αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν μέσα στα νερά και τα συντρίμμια. Πάνω από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι στην Φλόριντα εξακολουθούν να είναι χωρίς ρεύμα.

Φλόριντα: Σαρωτικό το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον με τουλάχιστον 10 νεκρούς και καταστροφές – Βίντεο από το χτύπημα στη Disney World

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ στο Μαϊάμι, το μέγιστο κύμα καταιγίδας που παρατηρήθηκε από τον Μίλτον ήταν μεταξύ 1,5-3 μέτρων.

