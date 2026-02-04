Πάτρα: Σύντομα έργα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη – Τι αλλαγές θα γίνουν

Οριστικός ανάδοχος για το σημαντικό έργο συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αναδείχθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με τη δημοτική επιτροπή να εγκρίνει χθες την προσφορά του, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Το έργο φέρει τον τίτλο «Συντήρηση – Ανακαίνιση και Ενεργειακή Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» και έχει συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 1.965.161,29 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Το κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 110, στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή με τις οδούς Φιλοποίμενος και Βότση. Η βιβλιοθήκη θεμελιώθηκε το 1933 σε οικόπεδο 828,52 τ.μ., ενώ η αποπεράτωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε το 1955. Το συνολικό εμβαδόν του ανέρχεται σε 2.159 τ.μ.

Το έργο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις στατικής αποκατάστασης, λειτουργικής αναδιαρρύθμισης, νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συνολική ενεργειακή αναβάθμιση. Στο σκέλος της στατικής ενίσχυσης προβλέπονται νέες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενίσχυση υφιστάμενων στοιχείων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος και ινοπλισμένα πολυμερή, καθώς και μεταλλικές κατασκευές.

Ως προς τη λειτουργική αναδιαρρύθμιση, στο ισόγειο οργανώνεται η Παιδική Βιβλιοθήκη, καθώς και εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, όπως εργαστήριο χειροτεχνίας και χώρος υπολογιστών. Στο ίδιο επίπεδο χωροθετούνται επίσης αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και κατάστημα – αναψυκτήριο, ενώ διαμορφώνονται σύγχρονοι χώροι υγιεινής κοινού και lockers. Στο μεσοπάτωμα του ισογείου προβλέπονται αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι.

Στον Α’ όροφο αναπτύσσονται το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, το τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, χώρος υπολογιστών με δύο θαλάμους οπτικοακουστικού υλικού, γραφεία προσωπικού και χώροι υγιεινής. Παράλληλα, διαμορφώνονται δύο αίθουσες ειδικών εκθέσεων, εκ των οποίων η μία διαθέτει και πατάρι. Στο μεσοπάτωμα του Α’ ορόφου χωροθετούνται αποθηκευτικοί χώροι, το αρχείο της Βιβλιοθήκης και μικρότερος βοηθητικός χώρος. Τέλος, στον ίδιο όροφο βρίσκεται το περιμετρικό πατάρι της αίθουσας του αναγνωστηρίου, όπου θα τοποθετηθούν επιπλέον βιβλιοστάσια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, με νέο θερμομονωτικό κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου VRF. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν πλήρως νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα πυροπροστασίας, ανελκυστήρας και αναβατόρια για την πλήρη προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με στόχο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών να αποκτήσει σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, αντάξιες της ιστορίας και του ρόλου της στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

