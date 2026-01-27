Πάτρα: Σύσκεψη για το Καρναβάλι στο Δημαρχείο – Τι συζητήθηκε

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Γενάρη, στο Δημαρχείο η πρώτη σύσκεψη των φορέων που συνεργούν, ώστε να διεξάγονται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού και ιδιαίτερα το Καρναβάλι των Μικρών, η Νυχτερινή Ποδαράτη, η Μεγάλη Παρέλαση και η Τελετή Λήξης.

Την σύσκεψη άνοιξε με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας.

Στόχος της σύσκεψης ήταν οι εμπλεκόμενοι στη μεγάλη αυτή γιορτή της πόλης μας, να ενημερώσουν για το σχεδιασμό της καρναβαλικής περιόδου, με την πείρα που έχει συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που άπτονται της ευθύνης τους και σχετίζονται με την ασφάλεια καρναβαλιστών και επισκεπτών, την κυκλοφορία, τη μεταφορά επισκεπτών από όλη τη χώρα, την καθαριότητα κλπ.

Παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μιχάλης Αναστασίου, η ΑντιδήμαρχοςΠολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, Αναστασία Τογιοπούλου, εκπρόσωποι των εργαζομένων του Δήμου από τα κρίσιμα πόστα της καθαριότητας, της κίνησης οχημάτων, της αυτεπιστασίας και του ηλεκτροφωτισμού, που έχουν την ευθύνη τις μέρες των εκδηλώσεωντης, αλλά και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με εκπρόσωπο των εθελοντών.

Στη σύσκεψη έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι φορέων από την Πυροσβεστική, την Διεύθυνση Τροχαίας, την Αστυνομική Διεύθυνση, το Λιμενικό, το ΚΕΤχ, την 6η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό,την 6η ΥΠΕ, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας και τους οδηγούς ταξί, καθώς και εκπρόσωποι του ΟΛΠΑ, του ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης Αναψυχής Αχαΐας) και του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας.

Τονίστηκε ότι ο περσινός σχεδιασμός βοήθησε στην επιτυχημένη διεξαγωγή του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 και ο στόχος είναι η φετινή διοργάνωση να είναι για μια ακόμη φορά ασφαλής από κάθε πλευρά και η πόλη να είναι και τις μέρες της μεγάλης αυτής γιορτής, φιλόξενη και λειτουργική.

Για το συντονισμό όλων θα πραγματοποιηθούν κι άλλες συσκέψεις, για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός μέχρι και τις εκδηλώσεις.

