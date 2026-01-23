Πάτρα: Τα αποτελέσμα των εκλογών του Σωματείου εργαζομένων στον «Αγιο Ανδρέα»

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προεδρείου, στο Σωματατείο εργαζομένων «Ιπποκράτης», στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Ο Αγιος Ανδρέας», ψήφισαν 911 άτομα από τους συνολικά 1.126 εγγεγραμμένους.

Επί των 860 έγκυρων ψηφοδελτίων, βρέθηκαν 51 άκυρα – λευκά.

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει την προσεχή εβδομάδα μετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφώντος συμβούλου που θα προκύψει από τη σημερινή καταμέτρηση της σταυροδοσίας.

