Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!

Μετά τους… προπονητές της εξέδρας, η Πάτρα φαίνεται πως απέκτησε και τους «αρχαιολόγους του Facebook». Αφορμή στάθηκαν τα μεγάλα άσπρα σημάδια που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην πρόσοψη του κεντρικού τείχους του Ρωμαϊκού Ωδείου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύτηκαν από σχόλια και αναρτήσεις που άφηναν να εννοηθεί πως έχει προκύψει πρόβλημα στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, σκορπίζοντας ανησυχία και ερωτήματα στους πολίτες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική και κάθε άλλο παρά ανησυχητική.

Οπως εξήγησε στην «Π» ο αρχαιολόγος Γιάννης Μόσχος, τα συγκεκριμένα σημάδια είναι απολύτως αναμενόμενα και παροδικά. Πρόκειται για αποτέλεσμα του ασβεστοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναστήλωση του κεντρικού τοίχους και του θόλου. Το υλικό αυτό, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες επεμβάσεις, «δουλεύει» το πρώτο διάστημα μετά την εφαρμογή του.

Η εσωτερική υγρασία που παραμένει στον τοίχο αναζητά διέξοδο και εκτονώνεται μέσα από τις ενώσεις των λίθων, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά άσπρα ίχνη στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, πρόκειται για φυσική διαδικασία, που δεν υποδηλώνει ούτε φθορά ούτε αστοχία των εργασιών. Μάλιστα, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έλευση του καλοκαιριού, τα σημάδια αναμένεται να στεγνώσουν και να εξαλειφθούν πλήρως.

