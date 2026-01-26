Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!

Οπως εξήγησε στην «Π» ο αρχαιολόγος Γιάννης Μόσχος, τα συγκεκριμένα σημάδια είναι απολύτως αναμενόμενα και παροδικά.

Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!
26 Ιαν. 2026 20:28
Pelop News

Μετά τους… προπονητές της εξέδρας, η Πάτρα φαίνεται πως απέκτησε και τους «αρχαιολόγους του Facebook». Αφορμή στάθηκαν τα μεγάλα άσπρα σημάδια που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στην πρόσοψη του κεντρικού τείχους του Ρωμαϊκού Ωδείου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης και ανάδειξης του μνημείου.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνοδεύτηκαν από σχόλια και αναρτήσεις που άφηναν να εννοηθεί πως έχει προκύψει πρόβλημα στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, σκορπίζοντας ανησυχία και ερωτήματα στους πολίτες. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική και κάθε άλλο παρά ανησυχητική.

Οπως εξήγησε στην «Π» ο αρχαιολόγος Γιάννης Μόσχος, τα συγκεκριμένα σημάδια είναι απολύτως αναμενόμενα και παροδικά. Πρόκειται για αποτέλεσμα του ασβεστοκονιάματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναστήλωση του κεντρικού τοίχους και του θόλου. Το υλικό αυτό, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες επεμβάσεις, «δουλεύει» το πρώτο διάστημα μετά την εφαρμογή του.

Η εσωτερική υγρασία που παραμένει στον τοίχο αναζητά διέξοδο και εκτονώνεται μέσα από τις ενώσεις των λίθων, δημιουργώντας τα χαρακτηριστικά άσπρα ίχνη στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, πρόκειται για φυσική διαδικασία, που δεν υποδηλώνει ούτε φθορά ούτε αστοχία των εργασιών. Μάλιστα, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έλευση του καλοκαιριού, τα σημάδια αναμένεται να στεγνώσουν και να εξαλειφθούν πλήρως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:16 Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά
21:08 Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ
21:00 Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών…
20:52 Πάτρα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Παραλία
20:44 Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος στην «Π»: Συνάντηση με τον καλό εαυτό
20:36 Στους κορυφαίους 5 σκόρερ της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης
20:28 Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!
20:24 Αντίστροφη μέτρηση για τον 5ο αγώνα Koumaria Trail Series
20:20 Mercosur και Ελλάδα: Το πραγματικό διακύβευμα είναι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και η διατροφική ασφάλεια της χώρας
20:12 ΕΕ: «Πράσινο φως» για την οριστική απαγόρευση ρωσικού αερίου έως το 2027
20:04 Αίγιο: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας
20:04 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Αχαιός και Πανμοβριακός
19:56 ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν
19:49 Κεραυνός Αγ. Βασιλείου: «Απαιτούμε άμεση ανάκληση του νέου ορισμού»
19:48 Πάτρα: Ολοκλήρωση των τελετών ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του ΕΑΠ
19:40 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Τα 2 σενάρια της Πυροσβεστικής για τη φονική πυρκαγιά
19:32 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Και πάλι ο Καποδίστριας
19:24 Σουηδία: Φυλάκιση από τα 13 προωθεί η κυβέρνηση – Έντονες αντιδράσεις
19:16 Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή
19:08 Αγρίνιο: Νεκρός ο 40χρονος Χριστόφορος Τσιρώνης μετά από τροχαίο – Δωρίζει ζωή με τα όργανά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ