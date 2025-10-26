Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο προαύλιο του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, η εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο του Οκτωβρίου – Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης.

