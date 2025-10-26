Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ

Επιτυχημένη πρωτοβουλία του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας. Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης συγκέντρωσαν έσοδα για τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής»

26 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, στο προαύλιο του 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, η εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο του Οκτωβρίου – Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης.

Η συμμετοχή της σχολικής κοινότητας, των γονέων και φίλων του σχολείου ήταν εντυπωσιακή, με το προαύλιο να «ντύνεται» στα ροζ και στα λευκά, μεταφέροντας δυνατά το μήνυμα «Η πρόληψη σώζει ζωές!». Οι παρευρισκόμενοι φόρεσαν το πιο όμορφο χαμόγελο και μοιράστηκαν συγκινητικές στιγμές ανθρωπιάς, ευαισθησίας και ελπίδας.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της Κινητής Μονάδας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον ιατρό χειρουργό Μαστού Νίκο Κατσιάκη, που μαζί με δύο νοσηλευτές προσέφεραν ενημέρωση και προληπτικές κλινικές εξετάσεις (ψηλάφηση) στις γυναίκες της σχολικής κοινότητας.

 

H δασκάλα της ΣΤ΄ Τάξης, Ρούλα Σωτηροπούλου, με τους μαθητές της

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης συγκίνησαν διαθέτοντας ροζ καρφιτσούλες έναντι 1€, συγκεντρώνοντας έσοδα για τον Σύλλογο «Αλμα Ζωής», ενώ οι μαθητές της Ε΄ τάξης παρουσίασαν το τραγούδι «Ο Λουλουδόκοσμος», δίνοντας μελωδική και ελπιδοφόρα νότα στη δράση. Παράλληλα, μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια του συλλόγου για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Οι μαθητές του 45ου Δημοτικού Σχολείου, έδωσαν ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της πρόληψης

Η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον κ. Κατσιάκη και όλους όσοι στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι τέτοιες δράσεις καλλιεργούν συνείδηση πρόληψης, αλληλεγγύης και προσφοράς από τα πρώτα σχολικά βήματα.

Ξεχωριστή μνεία έγινε στη δραστήρια διευθύντρια του σχολείου, Εμμυ Τσιλιγκιριάν, που με το μεράκι, την οργάνωση και τη δημιουργικότητά της έδωσε ψυχή στην εκδήλωση. Με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, κατάφερε με τους δασκάλους του σχολείου, να μετατρέψει μια ενημερωτική δράση σε μια ουσιαστική γιορτή ζωής, ελπίδας και προσφοράς. Η πρωτοβουλία της αναμφίβολα, αποτελεί φωτεινό παράδειγμα σχολικής ηγεσίας που εμπνέει και κινητοποιεί.

Η εκδήλωση έκλεισε μέσα σε ένα κλίμα αισιοδοξίας και συγκίνησης, με ένα κοινό μήνυμα να κυριαρχεί: Η ενημέρωση, η αγάπη και η πρόληψη είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στον καρκίνο του μαστού.
