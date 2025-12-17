Πάτρα: Τα τοπικά κρεοπωλεία κρατούν τις τιμές – Επάρκεια κρέατος, εξαίρεση το μοσχάρι που γίνεται είδος πολυτελείας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά κρέατος ενόψει Χριστουγέννων, με τα τοπικά κρεοπωλεία της Πάτρας να δηλώνουν έτοιμα να καλύψουν τη ζήτηση, τόσο σε επάρκεια όσο και σε ποιότητα. Στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται», ο πρόεδρος του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών & Προαστίων Ν. Αχαΐας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, έδωσε το στίγμα της φετινής εορταστικής αγοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρνιά, κατσίκια, γαλοπούλες και χοιρινό θα υπάρχουν σε επαρκείς ποσότητες στα κρεοπωλεία της Πάτρας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η τοπική κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς, η οποία οδήγησε στη θανάτωση 15.000–16.000 ζώα. Οι σφαγές πραγματοποιούνται από Πέμπτη έως και Δευτέρα, με αυστηρούς ελέγχους και διαδικασίες που διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.

Στο μέτωπο των τιμών, το αρνάκι κινείται από 14 έως 16 ευρώ το κιλό, ενώ γαλοπούλα και κότα παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρσι. Αντίθετα, το μοσχάρι παρουσιάζει μεγάλη αύξηση της τάξης του 30%, εξέλιξη που αποδίδεται στις εισαγωγές από χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Η Ελλάδα καλύπτει μόλις το 10-20% της ζήτησης, όμως αυτό το είδος κρέατος που είναι υψηλής ζήτησης, αυξημένων εισαγωγών και περιβαλλοντικών περιορισμών, μετατρέπεται πλέον σε είδος πολυτελείας, με τους καταναλωτές να πληρώνουν έως και 22€/kg.

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει ο κ. Παναγιωτόπουλος, το συνολικό κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού δεν αναμένεται να ξεφύγει δυσανάλογα σε σύγκριση με άλλα βασικά αγαθά.

Τα τοπικά κρεοπωλεία, σε μια προσπάθεια στήριξης των νοικοκυριών, μειώνουν το περιθώριο κέρδους τους, κρατώντας τις τιμές έως και 1–2 ευρώ χαμηλότερα από τα σούπερ μάρκετ. Η επιλογή αυτή φαίνεται να αποδίδει, καθώς οι καταναλωτές επιστρέφουν στις γειτονιές τους, προτιμώντας παραδοσιακά κρέατα όπως κατσικάκι, αρνάκι, κότα, γαλοπούλα και μικρό χοιρινό, με το τελευταίο να καταγράφει αυξημένη ζήτηση λόγω χαμηλότερου κόστους.

Παράλληλα, ο κλάδος καλείται να διαχειριστεί αυξημένα λειτουργικά έξοδα, από την ενέργεια έως τη γραφειοκρατία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους ελέγχους που απαιτούν αποστολή δειγμάτων στη Λάρισα και αναμονή έως τρεις ημέρες για τα αποτελέσματα.

Το συμπέρασμα, ωστόσο, είναι σαφές: το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι πλήρες, ασφαλές και χωρίς υπερβολικές ανατιμήσεις, με τα τοπικά κρεοπωλεία να κρατούν πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελούν σταθερό στήριγμα της τοπικής αγοράς τις ημέρες των γιορτών.

