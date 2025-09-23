Πάτρα: «Τα τρία γουρουνάκια» την Κυριακή 28/9

Η Παιδική Σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το γνωστό παραμύθι τα «Τρία Γουρουνάκια» σε θεατρική διασκευή και μουσική της Ελένης Καρβέλη, έρχεται στην Πάτρα, την Κυριακή 28/09/2025, στο Θέατρο Πάνθεον.

Ένα λαϊκό, κλασικό παραμύθι που έχει κερδίσει τις καρδιές των παιδιών όλων των γενεών, ξαναζωντανεύει στη σκηνή ως παιδικό μιούζικαλ με πολύ γέλιο, ανατροπές, μουσική, χορό και την απόλυτη συμμετοχή των παιδιών!

Μία διαδραστική μουσική παράσταση που θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους και θα προωθήσει αξίες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη, η τόλμη, το «εμείς» και όχι το «εγώ», και φυσικά την αξία του να βάζουμε

στόχους και να δουλεύουμε με επιμονή και υπομονή για να τους πετύχουμε!

Η υπόθεση του έργου

Τα 3 Γουρουνάκια είναι τρεις υπέροχοι μουσικοί, που ζουν μαζί με τη μητέρα τους, τη μαμά Γουρουνίτσα, στην εξοχή, στην άκρη του δάσους. Κάθε μέρα παίζουν μουσική και τραγουδούν και το όνειρό τους είναι να αναγνωριστεί το ταλέντο τους και να γίνουν διάσημοι!

Η μαμά Γουρουνίτσα τους προτρέπει να αναζητήσουν την τύχη τους στο κέντρο του δάσους, εκεί που είναι η πόλη και μπορούν να έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Τα γουρουνάκια αποφασίζουν να φύγουν και έτσι ξεκινάει η

περιπέτεια!

Τα 3 Γουρουνάκια καταφθάνουν στην πόλη και πολύ γρήγορα η μια ευκαιρία τους έρχεται πίσω απ’ την άλλη. Παίζουν μουσική και τραγουδούν ξεσηκώνοντας το κοινό και το όνομά τους αρχίζει να ακούγεται, χτίζοντας σιγά-σιγά τη δική τους επιτυχία.

Ένας Λύκος όμως, που είναι ο μουσικός σταρ της πόλης, δε χαίρεται καθόλου με την επιτυχία τους και φυσικά δεν είναι καθόλου διατεθειμένος να αφήσει κανέναν να του πάρει τη δόξα. Μαζί με την μάνατζέρ του, μια πονηρή Αλεπού, καταστρώνουν σχέδιο για να διώξουν τα Γουρουνάκια μακριά. Το σχέδιό του αποτυγχάνει κι έτσι η τελευταία λύση που έχει, είναι να γκρεμίσει τα σπιτάκια τους, ώστε να αναγκάσει τα Γουρουνάκια να φύγουν μια και καλή!

Τι θα γίνει τελικά; Θα καταφέρουν τα Γουρουνάκια να γλιτώσουν; Θα καταφέρουν να παραμείνουν στην πόλη; Θα καταφέρουν να κάνουν το όνειρό τους αληθινό;…

Η απάντηση θα δοθεί επί σκηνής, όπου ηθοποιοί και κοινό γίνονται ένα, χορεύοντας και τραγουδώντας σε ξεσηκωτικούς ρυθμούς! Μία απόλυτα διαδραστική παράσταση με πολύ χιούμορ, μουσική τραγούδι, απρόοπτα, εκπλήξεις και ανατροπές!

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν επαγγελματίες ηθοποιοί από το θέατρο και την τηλεόραση.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΥΑ ΜΠΟΥΡΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΓΚΑΛΗ

Σκηνοθεσία της ΑΡΕΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Χορογραφίες: ΑΝΝΑ ΜΑΓΚΟΥ

Σκηνικά: ΕΛΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Κοστούμια: ΣΗΛΙΑ ΔΕΜΙΡΗ

Ώρες παραστάσεων : 12:00 μ.μ και 5:00μ.μ

Προπώληση στο Ταμείο του θεάτρου & MORE.COM

Προπώληση 10€ – Ταμείο 11€

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ

Ισχυουν Εισιτηρια ΟΓΑ

