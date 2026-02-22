Πάτρα: Τα ξημερώματα το κέντρο ήταν κλειστό λόγω καρναβαλιστών ΦΩΤΟ

Το κέντρο της Πάτρας έμεινε κλειστό όλη τη νύχτα και οχι μόνο κατά την διάρκεια της παρέλασης, καθώς γινόταν το αδιαχώρητο λόγω καρναβαλιστών που χορεύαν όλη τη νύχτα.

Στις 05.00 ο φακός του pelop.gr βρέθηκε στην οδό Γεροκωστοπούλου που ήταν κατάμεστη από κόσμο που χορεύει στους ρυθμούς του καρναβαλιού, ο οδός Ερμού και η Πατρέως, ενώ μέχρι και μέρος της Καραϊσκάκη είχε καταληφθεί από καρναβαλιστές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



