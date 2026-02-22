Πάτρα: Τα ξημερώματα το κέντρο ήταν κλειστό λόγω καρναβαλιστών ΦΩΤΟ
Το επίκεντρο της διασκέδασης ήταν η Πλατεία Γεωργίου και οι γύρω δρόμοι
Το κέντρο της Πάτρας έμεινε κλειστό όλη τη νύχτα και οχι μόνο κατά την διάρκεια της παρέλασης, καθώς γινόταν το αδιαχώρητο λόγω καρναβαλιστών που χορεύαν όλη τη νύχτα.
Στις 05.00 ο φακός του pelop.gr βρέθηκε στην οδό Γεροκωστοπούλου που ήταν κατάμεστη από κόσμο που χορεύει στους ρυθμούς του καρναβαλιού, ο οδός Ερμού και η Πατρέως, ενώ μέχρι και μέρος της Καραϊσκάκη είχε καταληφθεί από καρναβαλιστές.
