Πάτρα: «Τείχος» πρόληψης στο καρναβάλι
Στοχευμένο σχέδιο της ΕΛΑΣ. Θα αποτραπεί κάθε προσπάθεια διοχέτευσης ναρκωτικών.
Με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ενισχυμένες δράσεις πρόληψης μπαίνει η Αστυνομία στην τελική ευθεία για το Πατρινό Καρναβάλι, με βασικό στόχο να περιοριστεί δραστικά η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πλάνο δεν περιορίζεται στην παρουσία ένστολων ή αστυνομικών με πολιτικά τις ημέρες των παρελάσεων, αλλά έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με στοχευμένα «χτυπήματα» και συλλήψεις το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.
Από τα μέσα Ιανουαρίου, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έχει προχωρήσει σε σειρά επιχειρήσεων που, όπως επισημαίνουν αξιωματικοί, έχουν σαφή προληπτικό χαρακτήρα ενόψει της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών στην πόλη. Στις 15 Ιανουαρίου συνελήφθη ημεδαπός άνδρας για διακίνηση ηρωίνης, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη επιχείρηση. Στην κατοχή του και σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν 188,5 γραμμάρια ηρωίνης, ζυγαριά ακριβείας και κινητά τηλέφωνα, στοιχεία που παραπέμπουν σε συστηματική δραστηριότητα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και δεύτερο άτομο για κατοχή ναρκωτικών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις αρχές Φεβρουαρίου, οι αστυνομικοί της Δίωξης προχώρησαν σε ακόμη μία επιχείρηση στην Πάτρα, συλλαμβάνοντας δύο αλλοδαπούς που φέρονται να δρούσαν ως μέλη συμμορίας διακίνησης. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν 285,2 γραμμάρια κοκαΐνης, 910 γραμμάρια κάνναβης, 130 ναρκωτικά δισκία, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό. Στη δικογραφία γίνεται λόγος για οργανωμένη δράση με διακριτούς ρόλους και χώρους αποθήκευσης, γεγονός που δείχνει ότι επρόκειτο για δίκτυο με δυνατότητα τροφοδοσίας της τοπικής αγοράς. Ανάλογη κινητικότητα καταγράφεται και στην ευρύτερη περιοχή. Στη Ναυπακτία, στις 9 Φεβρουαρίου, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης. Συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ κατασχέθηκαν ποσότητες ουσιών και χρηματικά ποσά. Στην αστυνομική έρευνα γίνεται αναφορά ακόμη και σε απόπειρες προσέγγισης νεαρών ατόμων, στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές.
Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ σημειώνουν ότι οι πρόσφατες συλλήψεις δεν είναι αποσπασματικές, αλλά εντάσσονται σε συνολικό σχεδιασμό για την αποδυνάμωση κυκλωμάτων πριν από την κορύφωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Η λογική της Δίωξης Ναρκωτικών έχει να κάνει στο ότι όσο περιορίζονται τα αποθέματα και διαταράσσεται η δομή των ομάδων διακίνησης, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διοχετευτούν ποσότητες στην αγορά τις ημέρες που η Πάτρα θα γεμίσει επισκέπτες. Το σχέδιο προβλέπει εντατικούς ελέγχους σε σημεία εισόδου της πόλης, αυξημένη παρουσία αστυνομικών με πολιτικά, αλλά και εμφανείς περιπολίες σε περιοχές όπου συγκεντρώνεται νεολαία. Παράλληλα, θα αξιοποιούνται πληροφορίες και διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Η επαγρύπνηση, όπως τονίζεται, θα είναι συνεχής τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού.
Στόχος των Αρχών είναι να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Πάτρα δεν θα αποτελέσει εύκολο πεδίο δράσης για κυκλώματα που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη μαζικότητα των εκδηλώσεων. Οι πρόσφατες επιτυχίες της Δίωξης Ναρκωτικών λειτουργούν ήδη ως προειδοποίηση. Και η επιχειρησιακή ετοιμότητα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια των καρναβαλικών ημερών, ώστε να αποτραπεί κάθε προσπάθεια διοχέτευσης ναρκωτικών σε κατοίκους και καρναβαλιστές.
