Πάτρα: Τέσσερις μέρες γεμάτες γεύση και live στο Street Food & Music Fest 2026

Στην καρδιά της άνοιξης, η Πάτρα υποδέχεται το Street Food & Music Fest Patras 2026, το αγαπημένο φεστιβάλ που συνδυάζει μουσική, γαστρονομία και ψυχαγωγία, δημιουργώντας μια ξεχωριστές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 24 έως τις 27 Απριλίου, ο Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, γεμάτο ρυθμό, αρώματα και εικόνες που συνθέτουν το πιο ανοιξιάτικο σκηνικό της πόλης. Επισκέπτες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές street food προτάσεις, live εμφανίσεις αγαπημένων καλλιτεχνών, DJ sets, παιδικά θεάματα και παράλληλες δράσεις που πλαισιώνουν το τετραήμερο φεστιβάλ.

Το Street Food & Music Fest Patras δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, αλλά μια εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με τη συνάντηση, τη γεύση με τη μουσική και τη ζωντάνια της πόλης με τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της.

Μια ανοιχτή γιορτή που προσκαλεί το κοινό να γίνει μέρος της και να ζήσει την Πάτρα στο πιο ζωντανό της στιγμιότυπο, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της!

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24 Απριλίου με τον Κωστής Μαραβέγιας, δίνοντας τον τόνο για ένα τετραήμερο γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και δυνατές μουσικές στιγμές.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παίρνουν μεγάλα και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Πάνος Βλάχος και οι Σκιαδαρέσες, διαμορφώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλά μουσικά είδη που θα καλύψουν όλες τις προτιμήσεις!

Ειδικά φέτος, μια νέα warm up ζώνη με μουσικούς παραγωγούς «ON THE DECKS», γεμίζει τα απογεύματα με ρυθμό και ανεβάζει τη διάθεση, προετοιμάζοντας ιδανικά το κλίμα για τα βραδινά live.

LIVE STAGE | 21:00

04 – Κωστής Μαραβέγιας

04 – Ελένη Τσαλιγοπούλου

04 – Πάνος Βλάχος

04 – Σκιαδαρέσες

ON THE DECKS | 19:00

04 – K. Iliopoulos

04 – Marios Akrivos

04 – Dear Quentin

04 – Nick Kavvadas

STREET FOOD EXPERIENCE

Το φεστιβάλ φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία από street food προτάσεις, με έμφαση στην ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Λαχταριστές γεύσεις, πρωτότυπες συνταγές, γλυκίσματα και δροσερά ποτά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο γευστικό ταξίδι. Και όπως κάθε χρόνο, με νέες συμμετοχές έκπληξη!

KIDS WEEKEND FUN

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει και η παιδική ζώνη, με δράσεις που προσφέρουν δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία:

Κουκλοθέατρο Χαρούπ & εργαστήρι μαριονέτας

Θέατρο Σκιών Κώστα & Μπάμπη Μακρή

Παιδική θεατρική παράσταση

«Ο Μάγος του Οζ» – Κυριακή 26.04 | 12:00

από το Θέατρο ACT και την θεατρική ομάδα Κάνθαρος

Οι παραστάσεις Καραγκιόζη και κουκλοθεάτρου πραγματοποιούνται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους μέσα στην ημέρα, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο έναρξης. Οι ώρες διαμορφώνονται και ανακοινώνονται επιτόπου στον χώρο.

Ο χώρος πλαισιώνεται από δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, όπως παιχνιδότοπος, face painting, δώρα και πολλές ακόμη εκπλήξεις, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ.

Το Street Food & Music Fest Patras είναι εμπειρία. Είναι βόλτα, η παρέα, οι επιλογές, η ατμόσφαιρα και ο χώρος που σε κάνουν να ξεφεύγεις από την καθημερινότητα. Είναι ο κόσμος, η μουσική και οι στιγμές που το κάνουν κάθε φορά ξεχωριστό.

Δεν είναι τυχαίο που το Street Food & Music Fest Patras έχει γίνει μία από τις πιο αγαπημένες και μεγάλες διοργανώσεις στην ευρύτερη περιφέρεια. Και έγινε πλέον το ραντεβού που περιμένουμε!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ : ΜΑΜΟΣ – ΛΟΥΞ

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

10:00 – 17:00: 3€

17:00 – 23:00: 3€ παιδικό (5–12 ετών)

6€ ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των συναυλιών)

*Παιδιά κάτω των 5 ετών: δωρεάν

*Εντός του χώρου όλα τα θεάματα είναι δωρεάν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πολυχώρος 5 ΕΨΙΛΟΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου & Αιγύπτου 1, ΠΑΤΡΑ

Ημερομηνίες: 24 • 25 • 26 • 27 Απριλίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή & Δευτέρα: 17:00 – 23:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 23:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.sffpatras.gr

