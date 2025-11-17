Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και το βράδυ σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 6,8 γραμμάρια κάνναβης και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και ναρκωτικής ουσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα, ενώ τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν ακόμη έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Ο τέταρτος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ όλες οι υποθέσεις θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Πατρών.

