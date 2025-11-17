Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή

Μπαράζ συλλήψεων σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Πάτρα, καθώς η Άμεση Δράση προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις για κατοχή μικροποσοτήτων κάνναβης και μαχαιριού.

17 Νοέ. 2025 12:45
Pelop News

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και το βράδυ σε διαφορετικά σημεία της Πάτρας, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά 6,8 γραμμάρια κάνναβης και δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού και ναρκωτικής ουσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα, ενώ τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας συνέλαβαν ακόμη έναν άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Ο τέταρτος συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ όλες οι υποθέσεις θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα Πατρών.

