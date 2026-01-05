Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος

Στην Πάτρα ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τη σημερινή τους (5/1/2026) απολογία ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, στο οποίο έπειτα από το σοβαρό επεισόδιο εξέπνευσε ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Πάτρα: Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη

Θυμίζουμε ότι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 56 χρόνων, συλλήφθηκαν αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Όμως σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή.

Ακολούθως ο καταδικασθείς άσκησε έφεση, που έχει αναστέλλουσα ισχύ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Έτσι αποτέλεσμα αφέθηκε και αυτός ελεύθερος. Πλέον η υπόθεση που παρουσιάζει πολύ μεγάλο παραμένει σε εξέλιξη και αναμένεται η συνέχισή της στις δικαστικές αίθουσες με το κλίμα στην Πάτρα να παραμένει τεταιμένο.

