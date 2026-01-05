Πάτρα: Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη

Από ισχαιμία στο μυοκάρδιο, η οποία προκλήθηκε ως αποτέλεσμα των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, επήλθε ο θάνατος του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σύμφωνα με την έκθεση του Ιατροδικαστή Πατρών.

Όπως προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήδη εγκεφαλικά νεκρός. Κατά την εισαγωγή του διαπιστώθηκε μυδρίαση, δηλαδή κατάσταση κατά την οποία η κόρη του οφθαλμού παραμένει διεσταλμένη και δεν ανταποκρίνεται φυσιολογικά στο φως, ένδειξη σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο άτυχος άνδρας παρουσίαζε σκορ 4 στην Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης, εύρημα που αντιστοιχεί σε βαθύ κώμα και υποδηλώνει εξαιρετικά σοβαρή εγκεφαλική δυσλειτουργία.

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έρευνας ενισχύουν το κατηγορητήριο για τη βαρύτητα των χτυπημάτων που δέχθηκε ο 30χρονος και αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

