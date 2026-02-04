Πάτρα: Θλίψη στην οικογένεια του Οργανισμού της «Πελοποννήσου» – Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Καραλής

Ο εκλιπών ήταν πατέρας της Ευτυχίας Καραλή, συζύγου του οικονομικού διευθυντή του Ομίλου «Πελοπόννησος», Κώστα Λουλούδη.

04 Φεβ. 2026 12:09
Βαρύ πένθος σκόρπισε η είδηση της απώλειας του Βασίλη Καραλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα βαθύ αποτύπωμα αξιοπρέπειας, ανθρωπιάς και προσφοράς. Θλίψη επικρατεί όχι μόνο στην οικογένειά του, αλλά και στην οικογένεια του Οργανισμού της «Πελοποννήσου», καθώς ο εκλιπών ήταν πατέρας της Ευτυχίας Καραλή, συζύγου του οικονομικού διευθυντή του Ομίλου, Κώστα Λουλούδη.

Η ζωή του Βασίλη Καραλή ήταν από νωρίς μια πορεία ευθύνης και αγώνα. Έμεινε ορφανός από μητέρα σε ηλικία μόλις 11 ετών και, ως το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, ανέλαβε πρόωρα τον ρόλο του προστάτη για τα αδέλφια του. Από μικρό παιδί έμαθε να παλεύει, να εργάζεται σκληρά και να κερδίζει τη ζωή του με μόχθο, αλλά πάντοτε με αξιοπρέπεια.

Το 1971 διορίστηκε ως διοικητικός υπάλληλος στο Υπουργείο Βιομηχανίας στην Πάτρα, ενώ μαζί με τη σύζυγό του Μαρία δημιούργησαν μια δεμένη και αξιαγάπητη οικογένεια. Απέκτησαν δύο κόρες, την Ευτυχία και τη Χριστίνα, και ευτύχησαν να χαρούν δύο εγγόνια, τον Βασίλη και τη Μαρία Ραφαέλα, στα οποία υπήρξε στοργικός παππούς και σταθερό στήριγμα.

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, με λεπτότητα ψυχής και αίσθηση καθήκοντος. Ο Βασίλης Καραλής στάθηκε δίπλα σε όποιον είχε ανάγκη, όχι μόνο μέσα στην οικογένειά του αλλά και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία του Αγίου Βασιλείου, όπου απολάμβανε την εκτίμηση και τον σεβασμό των συμπολιτών του. Ιδιαίτερα σε στιγμές δοκιμασίας –ασθένειας, απώλειας, ορφάνιας– ήταν παρών αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με ειλικρινή διάθεση προσφοράς και ανθρωπιάς.

Ακόμη και στη δύσκολη περιπέτεια της υγείας του στην οποία του συμπαραστάθηκαν με ανεξάντλητη υπομονή οι γαμπροί του Γιάννης και Κώστας, στάθηκε όρθιος, αποδεικνύοντας δύναμη ψυχής, αξιοπρέπεια και ιώβεια υπομονή. Ο βίος του υπήρξε ένα ήσυχο αλλά φωτεινό παράδειγμα ζωής, θεμελιωμένο στις αξίες της οικογένειας, της φιλίας, της εντιμότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Η μνήμη του Βασίλη Καραλή θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον αγάπησαν και τον γνώρισαν. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Συγκλονιστικό το post που ανέβασε στο προφίλ της στο Facebook η κόρη του, Ευτυχία Καραλή, αναφέροντας τα εξής: «Σήμερα έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ ο λατρευτός μας πατέρας. Πατέρα ήσουν, είσαι και θα είσαι τα πάντα για εμάς. Ποτέ δεν θα φύγεις από την καρδιά μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τις όμορφες αληθινές στιγμές μαζί σου.

Απέδειξες μέχρι τελευταία στιγμή πόσο δυνατός ΜΑΧΗΤΗΣ υπήρξες από την αρχή της ζωής σου μέχρι και σήμερα με ήθος, αξιοπρέπεια και Ιώβεια υπομονή. ΠΑΤΕΡΑ μας πότε δεν θα ξεχάσω την απέραντη ΑΛΗΘΙΝΗ αγάπη σου στην οικογένεια μας και σε όλο τον κόσμο. Η ευχή σου και οι συμβουλές σου πολύτιμο φυλακτό για την υπόλοιπη ζωή μας!!Θα μας λείψεις Αγάπη μου! Δώσε μας δύναμη να συνεχίσουμε Άγγελε μας!
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΤΕΡΑ!!!Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα ψυχή μου όμορφη!!!».

Η κηδεία του Βασίλη Καραλή θα γίνει την Πέμπτη στις 16.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Ρίου.

