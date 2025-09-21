Πάτρα: Θλίψη στον υγρό στίβο, «έφυγε» ο Γιάννης Μάζης

Σε ηλικία 85 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Γιάννης Μάζης, στην αγαπημένη του γενέτειρα, την Πάτρα, έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Στο πλευρό του, μέχρι την τελευταία στιγμή, βρισκόταν η σύζυγός του Ανδριάνα, μια ζωή συνοδοιπόρος του.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πάτρα.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε για πολλά χρόνια αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, τόσο στην κολύμβηση όσο και στο πόλο, σε μια εποχή που ο ΝΟΠ πρωταγωνιστούσε στο ελληνικό υγρό στίβο. Η προσφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις αγωνιστικές του επιτυχίες. Υπηρέτησε τον χώρο και σε διοικητικό επίπεδο, ως παράγοντας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος επί των διοικήσεων Δημήτρη Διαθεσόπουλου, όπου κατείχε σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μάλιστα, στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ως πρώτος έφορος της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα, υπήρξε εκείνος που με άμεσες κινήσεις και σε συνεργασία με την Πολιτεία φρόντισε να έρθει στη χώρα μας η Χριστίνα Θαλασσινίδου. Η σπουδαία αυτή αθλήτρια, με ελληνικές ρίζες, υπήρξε πρωταθλήτρια κόσμου με τα χρώματα της Σοβιετικής Ένωσης και με την παρουσία της αναγέννησε την καλλιτεχνική κολύμβηση στην Ελλάδα.

Ο Γιάννης Μάζης υπήρξε επίσης πατέρας δύο παιδιών, του Νίκου και του Δημήτρη (και οι δύο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην κολύμβηση) – με τον τελευταίο να ακολουθεί τα βήματά του στον χώρο του υγρού στίβου και να είναι σήμερα προπονητής του Παναθηναϊκού.

Η απώλειά του αφήνει βαθύ κενό στην πατραϊκή κοινωνία, στον ΝΟΠ αλλά και στο ελληνικό υγρό στίβο, όπου ο Γιάννης Μάζης θα μνημονεύεται για την ανιδιοτελή προσφορά του και το πάθος του για τον αθλητισμό.

Πηγή: Pisina.net

