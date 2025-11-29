Πάτρα – Θρήνος στην Οβρυά: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους οικείους του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους, συγγενείς και κατοίκους που μιλούν για ένα εξαιρετικό παιδί.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

