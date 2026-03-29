Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια Μολφέτα στην Πάτρα, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών η Μαριάννα Μολφέτα, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα, στις 4 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Η Μαριάννα Μολφέτα ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα και νυν άσου του Εθνικού Λιβαδειάς, Γιάννη Μολφέτα, ανηψιά του αειμνήστου Ανδρέα Μολφέτα και εξαδέλφη του βετεράνου άσου του Απόλλωνα, Γιάννη Μολφέτα. Ήταν παντρεμένη με τον κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη.

Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της

Συγκλονίζει η ανάρτηση του αδελφού της, Γιάννη Μολφέτα, στα social media: «Αγάπη μου όμορφη, ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας. Θέλω να γράψω τόσα πολλά, αλλά τα λόγια είναι λίγα μπροστά σε αυτό που ήσουν. Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία Τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου.»

Ο Ανδρέας Ταξιάρχης αποχαιρέτισε την σύζυγό του με ένα συγκινητικό μήνυμα:

« Κορίτσι μου όμορφο…..υπέρλαμπρο μου άστρο καλό σου ταξίδι ….πηγαίνεις στο φως εκεί που ανήκες δίπλα στον Θεό… πάντα ήσουν τόσο λαμπρή κ υπέροχη που ακτινοβολούσες τους πάντες! Όλοι μαγεύονταν απ’ το πνεύμα σου το μπρίο σου την γοητεία σου…όλοι σε λάτρευαν φίλοι γνωστοί οι πάντες!!!! Είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που έλαβα την αγάπη σου κ την στήριξη σου τόσα χρόνια….. κ αν θες, έλαμψα κ γω λίγο δίπλα σου!!! Καλο σου ταξίδι Ψυχουλακι μου!!!!»

