Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της

Έδωσε γενναία μάχη, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε

29 Μαρ. 2026 11:04
Pelop News

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια Μολφέτα στην Πάτρα, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 42 της χρόνια η Μαριάννα Μολφέτα, που το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε…

Ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα και νυν άσου του Εθνικού Λιβαδειάς, Γιάννη Μολφέτα και ανηψια του αειμνήστου Ανδρέα Μολφέτα και εξαδέλφη του βετεράνου άσου του Απόλλωνα, Γιάννη Μολφετα.

Ήταν παντρεμένη με τον κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη.

Συγκλονίζει ο αδελφός της Γιάννης Μολφέτας που σε post στα social media ανέφερε τα εξής:

Αγάπη μου όμορφη ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας.
Θέλω να γράψω τόσα πολλά αλλά τα λόγια είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που ήσουν.
Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου.

Η κηδεία της θα γίνει την Δευτέρα στις 4 από τον ΙΝ του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:03 «Γράφουμε Ιστορία»: Η επετειακή εκδήλωση και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
12:53 Μητρόπολη Πατρών: Η Πάτρα τιμά τα χιλιάδες θύματα της Τουρκικής θηριωδίας
12:52 Ιράν: «Περιμένουμε τους Αμερικανούς στρατιώτες στα εδάφη μας για να τους κάψουμε» – Νεκροί και εκρήξεις σε λιμάνι του Ιράν
12:45 Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
12:39 Patras Half Marathon 2026: Δείτε φωτογραφίες από τη γιορτή της πόλης
12:36 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών
12:28 Πέτρος Λαγούτης για Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χωρίσαμε με πολύ ωραίο τρόπο
12:19 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μεσολόγγι λόγω επετειακών εκδηλώσεων
12:11 Euroleague: Ποιες οι πιθανότητες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν πλεονέκτημα έδρας
12:02 Πάτρα: Τη Δευτέρα θα γίνει η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα
11:57 Δώρο Πάσχα 2026: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
11:48 Θεσσαλονίκη: 19χρονος έτρεχε με 180 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό!
11:40 Σύλληψη άνδρα στην Αιγιάλεια για κατοχή ναρκωτικών
11:33 Σδούκου κατά Αποστολάκη: Χαρακτήρισε το 41% των πολιτών «πελάτες της Δεξιάς» επειδή δεν ψήφισαν το κόμμα που θα ήθελε εκείνη
11:25 Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο Γιώργος Μαλαμής, πρώην Πρόεδρος των Άνω Σουδεναίικων Αχαΐας
11:16 Ξέσπασε σε κλάματα η Τούνη: Δεν μπορώ να διανοηθώ το πόσο πόνο έχω περάσει
11:07 Μητσοτάκης: Η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει απέναντι σε όσους θέλουν να την καθυστερήσουν ή και να την ακυρώσουν
11:04 Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της
10:55 Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων – Τέσσερις στη φυλακή
10:38 Δυσκοιλιότητα: Το απλό «μαγικό φάρμακο» που πρέπει να πίνουμε κάθε πρωί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
