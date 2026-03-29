Πάτρα: Θρήνος στην οικογένεια Μολφέτα, πέθανε η Μαριάννα στα 42 της

Σε βαθύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια Μολφέτα στην Πάτρα, καθώς έφυγε από τη ζωή στα 42 της χρόνια η Μαριάννα Μολφέτα, που το τελευταίο διάστημα έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε…

Ήταν αδελφή του πρώην αρχηγού του Απόλλωνα και νυν άσου του Εθνικού Λιβαδειάς, Γιάννη Μολφέτα και ανηψια του αειμνήστου Ανδρέα Μολφέτα και εξαδέλφη του βετεράνου άσου του Απόλλωνα, Γιάννη Μολφετα.

Ήταν παντρεμένη με τον κομμωτή Ανδρέα Ταξιάρχη.

Συγκλονίζει ο αδελφός της Γιάννης Μολφέτας που σε post στα social media ανέφερε τα εξής:

Αγάπη μου όμορφη ήσουν πάντα εκεί για μένα και για όλους. Η καλοσύνη σου και η αγάπη σου θα μείνουν για πάντα κοντά μας.

Θέλω να γράψω τόσα πολλά αλλά τα λόγια είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτό που ήσουν.

Καλό ταξίδι ομορφιά μου! Η Αγία τριάδα να αναπαύσει την ψυχή σου.

Η κηδεία της θα γίνει την Δευτέρα στις 4 από τον ΙΝ του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

