Πάτρα: Τι λέει η Αστυνομία για το δυστύχημα στην Παραλία

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 19χρονος ημεδαπός οδηγούσε αυτοκίνητο με συνοδηγό μία 17χρονη, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τόσο ο οδηγός όσο και η ανήλικη συνεπιβάτης υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τραγικό περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει: