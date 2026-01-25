Πάτρα: Τι λέει η Αστυνομία για το δυστύχημα στην Παραλία

19χρονος ημεδαπός οδηγούσε αυτοκίνητο με συνοδηγό μία 17χρονη, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη.

Πάτρα: Τι λέει η Αστυνομία για το δυστύχημα στην Παραλία
25 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Παραλίας Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 19χρονος ημεδαπός οδηγούσε αυτοκίνητο με συνοδηγό μία 17χρονη, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη. Από τη σφοδρή σύγκρουση, τόσο ο οδηγός όσο και η ανήλικη συνεπιβάτης υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τη διακρίβωση των αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το τραγικό περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Παραλία Πατρών.

Ειδικότερα, 19χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό μια 17χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.

Από τους αστυνομικούς  του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

