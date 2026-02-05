Πάτρα: Τι συμβαίνει με τις «έξυπνες» εφαρμογές; – Η ερώτηση του Χαροκόπου και η απάντηση του Αγγελή

Ο κ. Χαροκόπος ζήτησε απαντήσεις για το κόστος, τις ευθύνες και τον σχεδιασμό αποκατάστασης, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών αυτών παραμένει σήμερα ανενεργό.

05 Φεβ. 2026 16:36
Το ζήτημα της λειτουργίας των «έξυπνων» υποδομών της Πάτρας έθεσε χθες ο σύμβουλος της παράταξης Αϊβαλή, Αντώνης Χαροκόπος. Με αιχμή έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και παρουσιάστηκαν ως παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού –όπως οι «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ψηφιακές πληροφοριακές ταμπέλες– ο κ. Χαροκόπος ζήτησε απαντήσεις για το κόστος, τις ευθύνες και τον σχεδιασμό αποκατάστασης, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών αυτών παραμένει σήμερα ανενεργό.

Στην απάντησή του, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Αποστόλης Αγγελής υποστήριξε ότι τίποτα δεν έχει εγκαταλειφθεί, αποδίδοντας τις δυσλειτουργίες στην τεχνολογική εξέλιξη και στην πολυπλοκότητα των ψηφιακών συστημάτων. Τόνισε ότι από το 2017 υπάρχουν «έξυπνα» συστήματα, ενώ το 2022 εκπονήθηκε στρατηγικό πλάνο «έξυπνης πόλης», το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Οπως ανέφερε, σε δύο μήνες αναμένεται η ενοποίηση των 47 πλατφορμών και 13 εφαρμογών μέσω κέντρου διαλειτουργικότητας που θα εξασφαλίζει συνεχή εποπτεία και συντήρηση.

Ο Αντώνης Χαροκόπος αντέτεινε ότι οι απαντήσεις παραμένουν θεωρητικές, επισημαίνοντας πως εδώ και ενάμιση χρόνο οι υποδομές δεν λειτουργούν και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, η εικόνα παραμένει προβληματική.

