Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη θα τιμηθεί στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου 2026 η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, Πολιούχου της πόλης.

17 Ιαν. 2026 10:36
Η Πάτρα ετοιμάζεται να τιμήσει το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου 2026 τη 46η επέτειο της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, στον τόπο του μαρτυρίου του.

Όπως γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομος, η οποία διαβάστηκε στους ιερούς ναούς στο τέλος της Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σταυρός του Πρωτόκλητου Αγίου Αποστόλου Ανδρέου, Πολιούχου των Πατρών, επανακομίσθηκε στην Πάτρα στις 19 Ιανουαρίου 1980 από το Αββαείο του Αγίου Βίκτωρα στη Μασσαλία, όπου φυλασσόταν. Δεκαέξι χρόνια νωρίτερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 1964, είχε προηγηθεί η ιστορική και πάνδημη υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, σε μια κίνηση καλής θελήσεως του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ προς την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Το πρόγραμμα των εορτασμών

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον Νέος Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, από τις 07:00 έως τις 10:30 π.μ., θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μετά Θείου Κηρύγματος.

Πάτρα: Τιμάται το σαββατοκύριακο η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου
