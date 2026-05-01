Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις

Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσε η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση και την πορεία που πραγματοποιήθηκαν στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.

01 Μάι. 2026 14:00
Σε κλίμα μνήμης αλλά και διακριτικού αγωνιστικού παλμού πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα οι εκδηλώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά, με τη συμμετοχή εργαζομένων και πολιτών που τίμησαν τους ιστορικούς αγώνες της εργατικής τάξης.

Η ημέρα αποτέλεσε αφορμή αναφοράς σε κομβικές στιγμές της ιστορίας του εργατικού κινήματος, όπως η εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886, οι κινητοποιήσεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το 1936, καθώς και η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Τα γεγονότα αυτά εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις σύγχρονες διεκδικήσεις.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στα Ψηλαλώνια, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στις 9 Μαΐου 1944 από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής και τους συνεργάτες τους. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής στεφάνι κατέθεσε η αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα στην Εργατική Πρωτομαγιά, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών που παρουσίασαν τραγούδια με σχετικό θεματικό περιεχόμενο. Η συναυλία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μηνύματα για τη σημασία της συνέχισης της διεκδίκησης εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με έμφαση σε ζητήματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η βελτίωση των συνθηκών ζωής.

