Πάτρα: Την Κυριακή 22 Μαρτίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας Αγωνιστών του 1821

Ένα ταξίδι στο χρόνο, γεμάτο πατριωτικό πάθος, τιμή και μνήμη για τους ήρωες που όρκισαν την αφοσίωσή τους για Λευτεριά ή Θάνατο.

16 Μαρ. 2026 10:16
Pelop News

Με αφορμή τα 205 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ο Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ» σας προσκαλεί να ζήσετε ξανά μια ιστορική στιγμή της Πάτρας: την Αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, στις 12:00, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ένα ταξίδι στο χρόνο, γεμάτο πατριωτικό πάθος, τιμή και μνήμη για τους ήρωες που όρκισαν την αφοσίωσή τους για Λευτεριά ή Θάνατο.

Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει:

Τον Μάρτιο του 1821, η Πάτρα βρισκόταν σε αναβρασμό. Οι Έλληνες υπό τον Παναγιώτη Καρατζά, με Πατρινούς και Επτανήσιους αγωνιστές πολιορκούν το κάστρο.

Στο αλώνι του Αη Γιώργη συγκεντρώθηκαν όλοι, δεσποτάδες, καπεταναίοι, αγωνιστές, γυναίκες και παιδιά. Εκεί, μπροστά στα μάτια των Οθωμανών, δόθηκε ένας όρκος πίστης στον αγώνα πάνω στον ξύλινο Σταυρό που ύψωσε ο Παλαιών Πατρών Γερμανός.

Πλάι του στέκουν ο Παπαδιαμαντόπουλος, ο Ζαΐμης, ο Θεοχαρόπουλος, ενώ από την Βοστίτσα φτάνει ο Αντρέας Λόντος με την επαναστατική του σημαία και μεγάλο ασκέρι.

Με υψωμένα χέρια και καρδιές γεμάτες πίστη, ορκίστηκαν να πολεμήσουν για Λευτεριά ή Θάνατο.

Με αίσθημα τιμής και ιστορικής μνήμης, ο Λαογραφικός και Ιστορικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ» σας προσκαλεί στην Αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Αγωνιστών της Πάτρας, η οποία διοργανώνεται για όγδοη χρονιά.

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
Ώρα: 12:00 μεσημβρινή
Πλατεία Αγίου Γεωργίου (έναντι Ρωμαϊκού Ωδείου)

Χορηγοί Επικοινωνίας:
Εφημερίδα Πελοπόννησος
Peloponnisos Newspaper – Εφημερίδα Πελοπόννησος
Pelop.gr
Peloponnnisos FM 103,9

Υποστηρίζει ο Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821.
Υπό την Αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Διοργάνωση & Επιμέλεια: Λαογραφικός & Ιστορικός Σύλλογος «Μωραΐτες εν Χορώ»

