Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων

Οι δράστες αιφνιδίασαν τη γυναίκα, μπαίνοντας μπροστά στο αυτοκίνητό της και στη συνέχεια τη λήστεψαν.

Πάτρα: Την λήστεψαν και ζητούσαν λύτρα για την επιστροφή των κλοπιμαίων Ενας εκ των δραστών συνελήφθη σε καταυλισμό της Πάτρας
31 Οκτ. 2025 10:16
Pelop News

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε γυναίκα στην Πάτρα, που έπεσε θύμα ληστείας με τους δράστες  να της ζητούν «λύτρα» για να της παραδώσουν τα κλοπιμαία, μ’ ένα εξ αυτών να συλλαμβάνεται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 29/10/2025, όταν η γυναίκα και ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της,  ξαφνικά είδε μπροστά της άγνωστους άνδρες να της «κλείνουν» τον δρόμο με αποτέλεσμα να ακινητοποιήσει το όχημα.

Οι δράστες της αφαίρεσαν τη τσάντα της, που περιείχε μία αλυσίδα με σταυρό, το κινητό της τηλέφωνο, 160 ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και γυαλιά και τράπηκαν σε φυγή κατευθυνόμενοι σε καταυλισμό.

Αρχίζει το «στενό μαρκάρισμα» στους καταυλισμούς Ρομά – Και στην Αχαΐα

Η γυναίκα τους ακολούθησε, όπου σύμφωνα με την Αστυνομία ο συλληφθείς της παρέδωσε μέρος των κλοπιμαίων, ωστόσο της ζητούσε χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα, προκειμένου να της δώσει τον σταυρό με την αλυσίδα, ενώ παράλληλα την εκφόβισε προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε βάρος του συλληφθέντα που εντοπίστηκε χθες το πρωί Πέμπτη 30/10/2025, σε καταυλισμό της Πάτρας,  σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
