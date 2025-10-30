Αρχίζει το «στενό μαρκάρισμα» στους καταυλισμούς Ρομά – Και στην Αχαΐα

Από την ερχόμενη εβδομάδα η άσκηση επί χάρτου αποκτά υπόσταση στο πεδίο. Μια ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ΔΙΑΣ θα μονιμοποιήσουν την παρουσία τους στη Δυτική Αχαΐα, που αποτελεί την έδρα εγκληματικών ομάδων Ρομά, οι οποίες διακινούν απομιμητικά προϊόντα, ενώ κατά καιρούς έχουν εντοπισθεί αποθήκες με προϊόντα – μαϊμού.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ολοκλήρωσε τον εντοπισμό όλων των hot spots του εγκλήματος σε όλη τη χώρα και σε πρώτη φάση πρόκειται να παρέμβει δραστικά σε 8 νομούς.

ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Πλην της Ημαθίας, της Αττικής και της Βοιωτίας, στην «πρωτοπορία» της εγκληματικότητας βρίσκονται 5 από τους 7 νομούς της Πελόποννήσου και δη σε «περίοπτη» θέση η Αχαΐα!

Οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ ξεκινούν με τον κωδικό «Εντός» και σε ό,τι αφορά το νομό μας, σε πρώτη φάση το «στενό μαρκάρισμα» θα γίνει στη Δυτική Αχαΐα, όπου έχει εντοπισθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», θ’ ακολουθήσει και δεύτερη φάση στην οποία θα υπάρχουν η Εγλυκάδα, τα Βραχνέικα και η Αιγιάλεια.

Το υπουργείο θα «εισβάλει» σε καθημερινή βάση με 100 άνδρες στη Δυτική Αττική, με 50 στην Κορινθία (Ζευγολατιό – Εξαμίλια) με 30 στην Αργολίδα (Νέα Κιος), ενώ προβλέπεται δράση από μια ομάδα ΟΠΚΕ και δύο ομάδες ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα, μια ομάδα ΟΠΚΕ στη Λακωνία (Ευρώτας) και τρεις αντίστοιχες στη Μεσσηνία (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Φιλιατρά).

Οι νομοί της Πελοποννήσου οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα με Ρομά είναι η Ηλεία και η Αρκαδία.

ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΟΝΤΩΝ

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες μας, δεν πρόκειται να ενισχυθεί με πρόσθετη δύναμη η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, γιατί πρόσφατα έγιναν πολλές μεταθέσεις στον Νομό μας, γι’ αυτό οι ομάδες ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ έχουν συγκροτηθεί από το υπάρχον προσωπικό. Αντίθετα, η γειτονική Κορινθία, όπου αστυνομικός διευθυντής είναι ο Πατρινός Γιάννης Αθανασόπουλος, πρόκειται να ενισχυθεί με 50 ένστολους από άλλες υπηρεσίες της χώρας.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Εξάλλου, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θ’ αναλάβουν καθήκοντα «συμφιλίωσης» των Ρομά με την Αστυνομία. Πρόκειται για ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, που θα προσληφθεί ύστερα από διαγωνισμό ως προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

Οι εν λόγω αστυνομικοί θα περάσουν από σεμινάρια στα οποία θα λάβουν γνώσεις ακόμη και για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των Ρομά και όλες οι ενέργειες τους θα καταγράφονται με body cameras. Στους στόχους της ΕΛΑΣ δεν είναι η «στρατικοποίηση» των καταυλισμών και των οικισμών, ούτε η συλλογική τιμωρία, αλλά η εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας, με έμφαση στο διάλογο και τη συνεργασία με νομοταγείς Ρομά.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο φιλόδοξος σχεδιασμός επιφυλάσσει κομβικό ρόλο στους διαμεσολαβητές, καθώς προβλέπεται η συμμετοχή τους σε επιτροπές πρωτοβουλίας, στις οποίες θα μετέχουν και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Αυτές οι επιτροπές θα εργασθούν προκειμένου να δημιουργηθούν γέφυρες εμπιστοσύνης με τους Ρομά και παράλληλα ένα δίκτυο πληροφόρησης για τη δράση των εγκληματικών ομάδων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Ο πήχης της ΕΛΑΣ σχετίζεται προφανώς με αισθητή μείωση της εγκληματικότητας, σε σύγκριση με το διάστημα Νοεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025.

Σε ένα χρόνο σχηματίσθηκαν 65 δικογραφίες για υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, κακουργηματικού χαρακτήρα και 227 Ρομά οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ 84 προφυλακίσθηκαν για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφίες κ.ο.κ.

Σε ένα χρόνο από σήμερα, θα ξέρουμε αν η επιχείρηση «Εντός» αποδώσει τα αποτελέσματα που αναμένει η ΕΛΑΣ. Μέχρι τώρα, πάντως, το «δαιμόνιο» των παραβατικών Ρομά έχει αποδεχθεί ότι είναι πιο μπροστά από την Αστυνομία…

