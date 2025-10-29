Πάτρα: Την Παρασκευή η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ»

Η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31/10/ 2025, στον Κινηματογράφο Πάνθεον, στην Πάτρα.

Πάτρα: Την Παρασκευή η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ»
29 Οκτ. 2025 10:04
Pelop News

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και
ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο Παπαφλέσσας» σας προσκαλούν στην προβολή κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31/10/ 2025, και ώρα 9:00 μ.μ. (ακριβώς), στον Κινηματογράφο Πάνθεον.

Η υπόθεση της ταινίας ξεκινά με μια φλογερή συνάντηση με αντιζηλία και άγρια ερωτικά πάθη και εκτυλίσσεται σε μία τραγική ιστορία γεμάτη πόνο και συγκίνηση, που ταξιδεύει στην καθημερινότητα της πόλης της Πρέβεζας και της Ελλάδας. Στην ταινία διαδραματίζονται αληθινά γεγονότα από την 21η Οκτωβρίου 1912 και την απελευθέρωση της Πρέβεζας, τον διχασμό, την πυρπόληση της Σμύρνης το 1922 και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τον μεσοπόλεμο, τα στρατιωτικά κινήματα, τις Δικτατορίες έως και τον βομβαρδισμό της Πρέβεζας την 28η Οκτωβρίου 1940.

Βασίζεται στο βιβλίο «ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ» του Ηπειρώτη, Απόστολου Τάσση, σε σκηνοθεσία του, επίσης, Ηπειρώτη, Μπάμπη Τσόκα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Πάτρα: Την Παρασκευή η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ