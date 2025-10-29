Πάτρα: Την Παρασκευή η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ»

Η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και

ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο Παπαφλέσσας» σας προσκαλούν στην προβολή κινηματογραφικής ταινίας «ΘΥΣΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31/10/ 2025, και ώρα 9:00 μ.μ. (ακριβώς), στον Κινηματογράφο Πάνθεον.

Η υπόθεση της ταινίας ξεκινά με μια φλογερή συνάντηση με αντιζηλία και άγρια ερωτικά πάθη και εκτυλίσσεται σε μία τραγική ιστορία γεμάτη πόνο και συγκίνηση, που ταξιδεύει στην καθημερινότητα της πόλης της Πρέβεζας και της Ελλάδας. Στην ταινία διαδραματίζονται αληθινά γεγονότα από την 21η Οκτωβρίου 1912 και την απελευθέρωση της Πρέβεζας, τον διχασμό, την πυρπόληση της Σμύρνης το 1922 και τον ξεριζωμό των Ελλήνων, τον μεσοπόλεμο, τα στρατιωτικά κινήματα, τις Δικτατορίες έως και τον βομβαρδισμό της Πρέβεζας την 28η Οκτωβρίου 1940.

Βασίζεται στο βιβλίο «ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ» του Ηπειρώτη, Απόστολου Τάσση, σε σκηνοθεσία του, επίσης, Ηπειρώτη, Μπάμπη Τσόκα. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

