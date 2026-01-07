Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται τον Γενάρη του 2026 από τη δολοφονία του αγωνιστή δασκάλου Νίκου Τεμπονέρα, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του μαθητικού και εκπαιδευτικού κινήματος της χώρας. Ο Νίκος Τεμπονέρας έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 1991, όταν δέχθηκε δολοφονική επίθεση στην είσοδο σχολείου της Πάτρας, υπερασπιζόμενος τους μαθητές του και το δικαίωμά τους στη μόρφωση.

Η μνήμη του, όπως τονίζεται στο κάλεσμα του Εργατικού Αντιιμπεριαλιστικού Μετώπου (ΕΑΜ), παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για το αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό κίνημα, ως σύμβολο αντίστασης, αλληλεγγύης και αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, με αιχμές για τον ρόλο των μεγάλων δυνάμεων και τον πόλεμο, την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική. Γίνεται λόγος για έναν κόσμο που «μετατρέπεται σε κρεματόριο των λαών», με ευθείες καταγγελίες για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και νεοαποικιοκρατικές πολιτικές.

Παράλληλα, ασκείται σκληρή κριτική στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και στην εμπλοκή της χώρας σε διεθνείς πολεμικούς σχεδιασμούς, ενώ συνδέεται η εξωτερική πολιτική με την εσωτερική κατάσταση σε ζητήματα εργασίας, παιδείας, υγείας και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Το κάλεσμα κορυφώνεται με αναφορά στην ανάγκη αντίστασης «στον πόλεμο, στον νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό και τη βαρβαρότητα» και με προτροπή για αγωνιστική κινητοποίηση, με στόχο –όπως αναφέρεται– την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και την υπεράσπιση των κοινωνικών και συλλογικών δικαιωμάτων.

Όπως υπογραμμίζεται, «35 χρόνια μετά τον Γενάρη του ’91, η αγωνιστική μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα αποτελεί σταθερή αναφορά στους αγώνες για ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη, εργασία, γνώση, ελευθερία και κοινωνική αλληλεγγύη».

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο καλεί σε συγκέντρωση και πορεία την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στα Σχολεία Τεμπονέρα στην Πάτρα, τιμώντας τη μνήμη του αγωνιστή δασκάλου και στέλνοντας μήνυμα συνέχισης των αγώνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



