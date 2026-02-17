Πάτρα: Την Τετάρτη οι κηδείες των δύο αδελφών που βρέθηκαν νεκρές στην Εγλυκάδα – Ποιες ήταν

17 Φεβ. 2026 21:08
Pelop News

Η τοπική κοινωνία της Εγλυκάδας Πατρών πενθεί μετά την είδηση του θανάτου δύο αδελφών, που εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι όπου διέμεναν.

Πρόκειται για τις Δήμητρα και Γεωργία Καυκά, ηλικίας 66 και 68 ετών αντίστοιχα, οι οποίες ζούσαν μαζί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στην οικία τους, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός τους. Όπως φαίνεται, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Γείτονες και κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις αδελφές ως ιδιαίτερα δεμένες και αγαπητές, σημειώνοντας ότι «ζούσαν η μία για την άλλη». Η απώλειά τους έχει σκορπίσει βαθιά συγκίνηση σε όλη τη γειτονιά.

Η κηδεία τους θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Εγλυκάδος Πατρών. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αναμένεται να τους πουν το τελευταίο «αντίο».

