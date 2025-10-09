Πάτρα: Το 7ο Γυμνάσιο στις εκδηλώσεις των Erasmus Days

Το 7ο Γυμνάσιο Πατρών, συμμετέχει στις εκδηλώσεις των Erasmus Days, που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πάτρα: Το 7ο Γυμνάσιο στις εκδηλώσεις των Erasmus Days
09 Οκτ. 2025 8:28
Pelop News

Το 7ο Γυμνάσιο Πάτρας με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε το σχέδιό του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο: «Χτίζοντας μαζί το σχολείο του μέλλοντος: βιώσιμο και συμπεριληπτικό».

Στο πλαίσιο της διάδοσης και προβολής του προγράμματος, το σχολείο θα συμμετάσχει ενεργά στις εκδηλώσεις των Erasmus Days, που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ποικίλες δράσεις, όπως:

-κατασκευή posters,

-συμμετοχή στο παιχνίδι «Ψάχνουμε τον κρυμμένο πράσινο θησαυρό» που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας,

-ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών.

«Ιδιαίτερη στιγμή για το σχολείο θα αποτελέσει η Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, οπότε θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την κ. Έλενα Σαρλή, προωθήτρια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η οποία θα απευθυνθεί στους μαθητές μας, μεταφέροντας εμπειρίες και οράματα από τον ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης.

Το 7ο Γυμνάσιο Πάτρας συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, με στόχο ένα σχολείο του μέλλοντος που θα είναι βιώσιμο, ανοιχτό και συμπεριληπτικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Πάτρα: Το 7ο Γυμνάσιο στις εκδηλώσεις των Erasmus Days
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Έφοδος στη Μανολάδα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητό “επικοινωνίας”
11:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Σταθεροποίηση γύρω από τις 2.080 μονάδες
11:25 Από το 2025 όλα με έναν κωδικό: Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ – Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοσή του
11:23 Αναβλήθηκαν οι εκλογές του ΝΟΠ, δείτε για ποιο λόγο
11:17 Εξωδικαστικός: Πάνω από 14 δισ. ευρώ ρυθμισμένα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
11:16 Νοσηλεύτηκε στην “Αγία Όλγα” η Αλέκα Παπαρήγα: Το δημόσιο “ευχαριστώ” στο προσωπικό
11:12 Ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την συμφωνία Ισραήλ- Γάζας
11:11 Στο στόχαστρο οργανωμένης σπείρας η Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο μέσα σε λίγες μέρες
11:08 «Όχι άλλη αναβολή»: Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά θεσμική επανεκκίνηση για τα αυθαίρετα
11:07 Χρυσός: «Κρατά» τα 4000 δολάρια η ουγκιά
11:05 Μπακογιάννη για Τραμπ και Νόμπελ Ειρήνης
10:59 Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις τραγουδιστών και ηθοποιών λόγω ναρκωτικών
10:53 Χατζηδάκης: «Τρέχουμε» τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις, οι πρώτες πληρωμές σε 4.000 αγρότες
10:45 Ο Ερντογάν ευχαριστεί τον Τραμπ και παρακολουθεί
10:43 Αντετοκούμπο: «Θέλω Μιλγουόκι, αλλά είναι ανθρώπινο αν αλλάξω γνώμη»
10:40 Πάτρα: Τα κενά εκπαιδευτικών στη συνάντηση με Δελέγκο
10:31 Η αποκάλυψη της Τζενιφερ Ανιστον για τον μεγάλο της καημό
10:29 Καιρός: Τι είναι ο «Ω-εμποδιστής» που φέρνει…χειμώνα, πότε έρχεται
10:27 Όλες οι αλλαγές στο Λύκειο: Διπλές εξετάσεις και δεύτερη ευκαιρία τον Σεπτέμβριο
10:21 Welcome to UP 2025: «Οι παρέες ξανασμίγουν» από σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ