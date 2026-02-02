Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο περιμένει τον Γεωργιάδη – Κινητοποίηση στο ΠΓΝΠ

Κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για συγκέντρωση την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 15:00 στην πύλη των ΤΕΠ

02 Φεβ. 2026 16:21
Κινητοποίηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου οργανώνεται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στις 15:00, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στην Πάτρα. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα σε σωματεία και εργαζόμενους της πόλης να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην πύλη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Όπως επισημαίνεται, η επίσκεψη του υπουργού, με αφορμή τα εγκαίνια του Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας, προκαλεί αντιδράσεις, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα είχε παραμείνει εκτός λειτουργίας για οκτώ μήνες, έπειτα από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχει αντιμετωπίσει τρία περιστατικά πυρκαγιάς την τελευταία διετία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή κρίσιμων υπηρεσιών για ογκολογικούς ασθενείς. Οι αναμονές για ακτινοθεραπεία ξεπερνούν τους τέσσερις μήνες, με άμεσες επιπτώσεις στην πορεία της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι πολλοί ασθενείς αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στην Αθήνα, επιβαρυνόμενοι με σημαντικό κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υποστελέχωση των ογκολογικών υπηρεσιών της περιοχής. Όπως σημειώνεται, δύο νοσοκομεία στην Πάτρα εξυπηρετούν πληθυσμό περίπου 800.000 κατοίκων τεσσάρων νομών, με μόλις έξι ογκολόγους, ενώ δεν λειτουργεί οργανωμένη ογκολογική κλινική. Οι ασθενείς συχνά νοσηλεύονται σε παθολογικές κλινικές ή ακόμη και σε ράντζα στα ΤΕΠ, την ώρα που τα περιφερειακά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Το Εργατικό Κέντρο αποδίδει την κατάσταση αυτή στη διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι την περίοδο 2009-2019 η δημόσια δαπάνη για την Υγεία μειώθηκε κατά 43,3%.

Κριτική ασκείται και στην πολιτική της «αυτοχρηματοδότησης» των νοσοκομείων, με αιχμή τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή. Όπως τονίζεται, η συγκεκριμένη πρακτική μετατρέπει τη νοσηλεία σε «κόστος» και τον ασθενή σε «πελάτη», την ώρα που δεκάδες χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές και οι υγειονομικοί εργάζονται σε συνθήκες εξάντλησης, με μειωμένους μισθούς σε σχέση με το 2012.

Με φόντο τα παραπάνω, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των αγώνων εργαζομένων και πολιτών για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικεί:

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μετατροπή των συμβάσεων των συμβασιούχων και επικουρικών σε αορίστου χρόνου.

  • Αξιοποίηση του Νοσοκομείου Θώρακος και του 409 ως δημόσιες υγειονομικές δομές.

  • Άνοιγμα όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών της περιοχής, καθώς και των τεσσάρων του ΠΓΝΠ, με μόνιμο προσωπικό.

  • Στήριξη των νοσοκομείων της περιφέρειας με επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.

  • Δημιουργία ενιαίου, καθολικού, αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας – Πρόνοιας, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, «η Υγεία είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα».

