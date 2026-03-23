Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων

Η αγορά ακινήτων της Πάτρας συνεχίζει να κινείται σε ανοδική τροχιά, επιβεβαιώνοντας τη γενικότερη δυναμική που καταγράφεται στις αστικές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση των τιμών στην αχαϊκή πρωτεύουσα άγγιξε το 7,85% το 2025, αντανακλώντας μια σταθερή ζήτηση και διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται στην τοπική αγορά σε σχέση με την κατασκευή νέων κατοικιών και την ανακαίνιση παλαιότερων.

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός αύξησης των τιμών παρουσιάζει μια ήπια επιβράδυνση σε σχέση με το 2024, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 9,1%. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση «ομαλοποίησης» αναφέρουν στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» παράγοντες της αγοράς, μετά από μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων που είχε προηγηθεί, κυρίως λόγω της ανάκαμψης μετά την πανδημία και της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας.

Η ανάλυση ανά κατηγορία ακινήτων δείχνει ότι οι τιμές πώλησης στα παλαιότερα διαμερίσματα (άνω των 5 ετών) αυξήθηκαν κατά 8,1% το 2025, έναντι 8,4% το 2024, ενώ τα νέα κατέγραψαν αύξηση 7,4%, σημαντικά χαμηλότερη από το 10,2% της προηγούμενης χρονιάς.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σημαντική μετατόπιση της ζήτησης προς πιο προσιτές λύσεις, καθώς τα παλαιότερα διαμερίσματα παραμένουν ελκυστικά τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτική αξιοποίηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση του προγράμματος «Εξοικονομώ» στην τοπική αγορά ακινήτων, καθώς η Πάτρα καταγράφει επιδόσεις-ρεκόρ σε επίπεδο εγκρίσεων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, περισσότερες από 1.000 κατοικίες (1.009) εντάχθηκαν στο πρόγραμμα την περίοδο 2024–2025, τοποθετώντας την πόλη στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε απόλυτο αριθμό εγκεκριμένων αιτήσεων. Η μαζική αυτή ενεργειακή αναβάθμιση έχει διττή επίδραση στην αγορά ακινήτων: από τη μία πλευρά, βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα και την ενεργειακή απόδοση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, ενισχύοντας την εμπορική αξία των ανακαινισμένων ακινήτων. Από την άλλη, δημιουργεί ένα νέο «επίπεδο» στην αγορά, καθώς τα ενεργειακά αναβαθμισμένα διαμερίσματα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διατίθενται σε υψηλότερες τιμές πώλησης σε σχέση με μη ανακαινισμένα ακίνητα αντίστοιχης παλαιότητας. Παράλληλα, η συγκέντρωση τόσων παρεμβάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις συνολικά στην αγορά κατοικίας, καθώς αναβαθμίζονται ολόκληρες γειτονιές και μεταβάλλεται το σημείο αναφοράς των ζητούμενων τιμών. Ετσι, το «Εξοικονομώ» λειτουργεί όχι μόνο ως εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, αλλά και ως καταλύτης ανατιμήσεων, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Πάτρα, όπου το απόθεμα παλαιών κατοικιών είναι μεγάλο και η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Συνολικά, η αγορά ακινήτων της Πάτρας φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση πιο ισορροπημένης ανάπτυξης. Οι αυξήσεις παραμένουν ισχυρές, αλλά με σαφή τάση αποκλιμάκωσης, ενώ η ζήτηση διατηρείται ανθεκτική χάρη σε παράγοντες όπως η παρουσία φοιτητικού πληθυσμού, η βελτίωση των υποδομών και η αυξανόμενη επενδυτική κινητικότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



