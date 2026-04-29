Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων υλοποιεί τη δράση «Το κουδούνι χτυπά στη… Φύση», η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας.

Η δράση αφορά στη μεταφορά μιας σχολικής ημέρας στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πάρκου στην Πλαζ της Αγυιάς, όπου έχει στηθεί δύο σχολική αίθουσα στην ύπαιθρο (θρανία, πίνακας, έδρα).

Η δράση ξεκίνησε σήμερα 29 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



