Πάτρα: «Το κουδούνι χτυπά στη… φύση» από σήμερα εις τις 5 Ιουνίου – Νέα δράση από το Δήμο

29 Απρ. 2026 13:36
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων υλοποιεί τη δράση «Το κουδούνι χτυπά στη… Φύση», η οποία απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων της Αχαΐας.

Η δράση αφορά στη μεταφορά μιας σχολικής ημέρας στον χώρο των εγκαταστάσεων του Πάρκου στην Πλαζ της Αγυιάς, όπου  έχει στηθεί δύο σχολική αίθουσα στην ύπαιθρο (θρανία, πίνακας, έδρα).

Η δράση ξεκίνησε σήμερα 29 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουνίου (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή).

