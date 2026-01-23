Πάτρα: Το μοναδικό λιμάνι με εγκεκριμένο master plan – Μετά το ΣτΕ έρχεται και το ΦΕΚ

Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά εισέρχεται, πλέον, το λιμάνι της Πάτρας, μετά την έγκριση του master plan από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο κλείσιμο του 2025, μια εξέλιξη που αίρει μια πολυετή θεσμική εκκρεμότητα κι ανοίγει τον δρόμο για υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», το επόμενο βήμα θα είναι οι υπογραφές από τα συναρμόδια υπουργεία και η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων προκειμένου το master plan να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και να καταστεί πλήρως εκτελεστό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιθανότατα μέσα στον Φεβρουάριο, διαμορφώνεται, πλέον, σαφές θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση επενδύσεων κι έργων αναβάθμισης, τα οποία θα ενισχύουν τη θέση της Πάτρας ως πύλης της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και την Αδριατική. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας για τον λιμένα, καθώς αίρει μια μακρά εκκρεμότητα και επιτρέπει την επιτάχυνση παρεμβάσεων σε επιβατικές, εμπορευματικές και υποστηρικτικές υποδομές, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος χαρακτήρισε την έγκριση του master plan «ως ένα κομβικό σημείο για το μέλλον του λιμένα της Πάτρας» και πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη απόφαση συνιστά στρατηγική τομή για τον ρόλο που μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ένα σύγχρονο δημόσιο λιμάνι στην ελληνική οικονομία». Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το εγκεκριμένο master plan δεν περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις ή μεμονωμένα έργα υποδομής, αλλά αποτελεί έναν συνεκτικό και μακρόπνοο οδικό χάρτη ανάπτυξης, ένα σχέδιο που επαναπροσδιορίζει συνολικά τη λειτουργία και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του λιμένα, με ορίζοντα δεκαετιών, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με την εφοδιαστική αλυσίδα, το εμπόριο και τις μεταφορές».

Επί της ουσίας, το γεγονός ότι το λιμάνι της Πάτρας είναι το μοναδικό λιμάνι στη χώρα μας, με εγκεκριμένο master plan, αποδεικνύει πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού από τη σημερινή διοίκηση του ΟΛΠΑ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα Προεδρικά Διατάγματα αναμένονται εντός Φεβρουαρίου, προκειμένου να κλείσει και τυπικά η συγκεκριμένη εκκρεμότητα.

Και κάτι τελευταίο: Το master plan υπό την εποπτεία του υπουργείου Ναυτιλίας και του Υπερταμείου δημιουργεί τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς το λιμάνι της Πάτρας θα εξυπηρετεί έρευνες και εργασίες και για υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι το λιμάνι δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορές και εμπόριο, αλλά θα λειτουργεί και ως κέντρο υποστήριξης θαλάσσιων ενεργειακών έργων.

Το λιμάνι της Πάτρας αναμένεται να μετασχηματιστεί σταδιακά σε πολυλειτουργικό κόμβο εθνικής σημασίας, συνδυάζοντας εμπορευματικές, επιβατικές, ενεργειακές και τουριστικές δραστηριότητες, με έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές, στην πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Με σαφές θεσμικό πλαίσιο, ώριμες υποδομές και στρατηγική γεωγραφική θέση, η Πάτρα διεκδικεί πλέον αναβαθμισμένο ρόλο στον ευρωπαϊκό και μεσογειακό χάρτη των logistics, της ενέργειας και του θαλάσσιου τουρισμού.

