Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ

Σε μια ανοιχτή δράση εθελοντισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης προχωρά το Πανεπιστήμιο Πατρών, στρέφοντας αυτή τη φορά το βλέμμα του στην παραλία Πλαζ. Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί, φοιτητές, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων καλούνται να συμμετάσχουν στον καθαρισμό της περιοχής, σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει την πρακτική παρέμβαση με το μήνυμα της συλλογικής ευθύνης για το περιβάλλον.

Η δράση οργανώνεται στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής του Πανεπιστημίου Πατρών και της προσπάθειας να ενισχυθεί η κουλτούρα της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας μέσα και έξω από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος δεν είναι μόνο να καθαριστεί ένα από τα πιο γνωστά παραλιακά σημεία της πόλης, αλλά και να σταλεί ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία της συμμετοχής σε ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι φοιτητικές ομάδες Έθεξις και Project Κα.Πα., καθώς και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών. Η σύμπραξη αυτή δίνει στη δράση ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, καθώς ενώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα με συλλογικότητες και φορείς της πόλης σε μια κοινή προσπάθεια με ξεκάθαρο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στόχος ο καθαρισμός και η ευαισθητοποίηση

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι διοργανωτές επιδιώκουν αφενός τον καθαρισμό της παραλίας Πλαζ με τη βοήθεια εθελοντών και αφετέρου την ουσιαστική ευαισθητοποίηση φοιτητών και πολιτών γύρω από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και στην ενίσχυση μιας πιο υπεύθυνης στάσης απέναντι στον δημόσιο χώρο.

Η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθημερινή υπόθεση που συνδέεται άμεσα με τη συμπεριφορά, τη συνεργασία και την παρουσία των ίδιων των πολιτών.

Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κινητοποίηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ώστε η δράση να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και απήχηση.

Με αυτό το ανοιχτό κάλεσμα, το Πανεπιστήμιο επιχειρεί να βάλει την ακαδημαϊκή κοινότητα στην πρώτη γραμμή μιας προσπάθειας που αφορά ολόκληρη την πόλη. Η Πλαζ, ένας χώρος άμεσα συνδεδεμένος με την καθημερινότητα και την αναψυχή των Πατρινών, γίνεται έτσι το σημείο συνάντησης μιας κοινής πρωτοβουλίας με πρακτικό αποτέλεσμα και συμβολική σημασία.

Πού και πότε

Η συνάντηση έχει οριστεί για την Κυριακή 3 Μαΐου 2026, στις 11:00 το πρωί, στην παραλία Πλαζ της Πάτρας, με σημείο συγκέντρωσης το τέρμα της Πλαζ, στην αφετηρία των λεωφορείων.

Μέσα από τη δράση αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχειρεί να δείξει ότι η συμμετοχή μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική παρέμβαση και ότι η φροντίδα για το περιβάλλον περνά, πρώτα απ’ όλα, από μικρές αλλά ορατές κινήσεις μέσα στην ίδια την πόλη.

