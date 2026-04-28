Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα στο Αιτωλικό προχώρησαν αστυνομικοί, όταν σε έλεγχο εντόπισαν στο όχημά του τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς.

28 Απρ. 2026 12:13
Pelop News

Νέα υπόθεση μεταφοράς αλλοδαπών απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές στο Αιτωλικό, όπου συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερις αλλοδαποί. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ενώ οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση του οχήματος, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς των μη νόμιμων αλλοδαπών.

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες πλαίσιο της μεταφοράς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι τέσσερις αλλοδαποί βρίσκονταν στο όχημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
