Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο

Νέα υπόθεση μεταφοράς αλλοδαπών απασχόλησε τις αστυνομικές Αρχές στο Αιτωλικό, όπου συνελήφθη χθες το μεσημέρι ένας αλλοδαπός άνδρας από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τέσσερις αλλοδαποί. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για διευκόλυνση παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ενώ οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση του οχήματος, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς των μη νόμιμων αλλοδαπών.

Η υπόθεση ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες πλαίσιο της μεταφοράς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι τέσσερις αλλοδαποί βρίσκονταν στο όχημα.

